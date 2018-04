Ariztía: revive nuestra entrevista con el trío chileno |VIDEO

Ariztía, trío latino ampliamente recordado por éxitos como "No te olvido", "Para que no se muera este amor" y el casi ineludible hit "A veces me parece", están de regreso en Perú para el concierto "Perdidos en los 90s" junto a otras conocidas figuras del pop en español como Cómplices, Amistades Peligrosas y Ella Baila Sola.

Los hermanos Soledad, Rosario y Jose Ignacio Ariztía retornan al país con "Llegas sin aviso", su más nueva producción a cinco años de su último disco. Mientras tanto, aumentamos las ansias con una entrevista en vivo donde podrás realizar tus propias preguntas a los queridos artistas chilenos.



"Perdidos en los 90s" no será un concierto convencional de las bandas por separado: las cuatro agrupaciones subirán en simultáneo al escenario a cantar juntos sus hits en un show único que promete dar una memorable noche pop-rock en nuestro idioma solo para Lima.

La cita con Ariztía y más es este sábado 7 de abril en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y las entradas ya se encuentran en sus últimos días de venta vía Teleticket de Wong y Metro.