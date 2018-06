"Armageddon": la historia de la canción de Aerosmith que hizo famosa a la película

"I Don't Want to Miss a Thing", interpretada por la banda estadounidense Aerosmith, es un tema que no pasa ni pasará de moda. Además, es una de las razones del éxito y trascendencia del filme "Armageddon".

Este tema fue grabado exclusivamente para la banda sonora de la cinta y cuando debutó, en 1998, llegó al primer lugar de los Billboard. Ahí, se mantuvo por muchas semanas. Además, fue nominada al Oscar como Mejor canción original.



"I Don't Want to Miss a Thing" fue escrita por la reconocida compositora Diane Warren, conocida por célebres baladas como "Nothing's Gonna Stop Us Now" de Starship, "Because You Loved Me" de Céline Dion y "Unbreak My Heart" de Toni Braxton.

Hace unos años, Tyler en su libro de memorias "¿Acaso molesta el ruido que retumba en mi sesera" reveló cómo llegó a él esta canción y las dudas que tuvo su hija Liv, coprotagonista de "Armageddon", al aceptar ese rol.

LA LLAMADA

En 1997, Steven Tyler recibió una llamada de Jerry Bruckheimer para preguntarle si le gustaría incluir cuatro o cinco canciones de su banda en una nueva película. El músico no tenía idea que era la misma película en que su hija participaría. Su banda y él aceptaron de inmediato.

Tyler recuerda en su libro que fue Joe Kalodner quien le hizo escuchar "I Don't Want To Miss a Thing". La escuchó por primera vez en su auto y le gustó mucho, sin embargo, sintió que algo que le faltaba. No tenía el estribillo que él quería, además de quel demo fue grabado por una voz que "quería parecerse" a la de Céline Dion.

Se reunió con Diane Warren, la escuchó a ella cantarla y tocarla en piano. Según explica, fue otra la historia: terminó "derretido" al escucharla.

Videoclip de "I Don't Want to Miss a Thing". (Fuente: YouTube)

CASI NO ACEPTA

Steven Tyler contó que su hija Liv lo llamó para contarle las dudas que tuvo sobre el papel para la película con Bruce Willis y Ben Affleck.

Según el citado libro, la joven le contó una parte de la primera escena y el cantante estadounidense le recomendó que lo aceptara. Ella sentía que la película era muy comercial y que no iba con los papeles que había hecho antes. La actriz había participado en películas independientes como "Belleza robada". El líder de Aerosmith le dijo que no había nada de malo en ser famosa.

Diane Warren. (Foto: Reuters)

NUNCA SE ENAMORÓ

Diane Watten es famosa por haber escrito canciones nominadas al Oscar y por tener sus composiciones como número en uno en varios ránkings. Ha ganado un Gloro de Oro y premios Emmy.

Ha escrito para Cher, Celine Dion, Toni Braxton y entre otras estrellas. Y, probablemente si te has enamorado has coreado alguna de sus creaciones.

En una conversación que tuvo con Steven Tyler durante los encuentros por "I Don't Want to Miss a Thing", este músico le dijo que todo el mundo hace el amor con sus canciones. Además, le preguntó si tenía pareja o a alguien. Ella solo le sonrió tímidamente. A lo que el músico interpretó que como no se enamora en la vida real, lo plasma en sus canciones románticas. La compositora le confirmó que eso era cierto y que era una romántica frustrada.