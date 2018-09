Armando Manzanero: "La pareja siempre necesita una canción" | ENTREVISTA

De ser un himno sobre la educación sentimental y la revelación amorosa a convertirse en una banda sonora sobre la resiliencia y la superación pelotera: la canción “Contigo aprendí” se asoció con Paolo Guerrero cuando aún no se sabía si el delantero podía jugar en el Mundial de Rusia 2018. Siempre hay nuevas fibras del oyente para tocar y la capacidad de emocionar de “Contigo aprendí” parece inagotable. El compositor e intérprete de ese clásico es Armando Manzanero.

Otro suceso reciente invocó al maestro mexicano. En la serie “Luis Miguel” aparece un personaje basado en él. El encuentro es conocido. ‘Luismi’ contacta a Manzanero porque quiere reinterpretar varias de sus imperecederas composiciones. El resultado de lo recreado en el relato televisivo, sin embargo, no le hizo ninguna gracia al cantante de clásicos como “Nos hizo falta tiempo” o “Esta tarde vi llover”. En esa secuencia, el personaje de Manzanero duda por unos segundos. El cantante señala que él nunca titubeó.

El músico de 83 años –que se presentará en el anfiteatro del Parque de la Exposición en Lima– atiende una llamada de El Comercio para abordar estos y otros temas.

—¿Cómo es su rutina diaria?

Hoy me estoy yendo al banco, me voy a mi oficina y a las seis de la tarde tomo mi avión para irme a mi casa en Aguascalientes. Tengo en mi oficina una cita de una grabación que estoy terminando y, entonces, todo eso me ocupa muchas horas.

—Don Armando, ¿le gusta el fútbol?

Para nada, señor. Lo veo, lo respeto, pero no es mi deporte. Yo soy un tenista de hueso colorado. Hoy no jugué porque llovió mucho, pero espero hacerlo mañana.

—¿Cuántas veces a la semana juega al tenis?

Dos veces a la semana

—¿El revés a una mano o a dos?

Soy derecho, pero el revés me viene perfectamente bien. Aprendí a jugarlo muy bien, así que lo juego por los dos lados. Yo empecé a jugar al tenis a los 33 años. Mi revés es a una mano, como todo el mundo. Ahora, no soy una estrella del tenis. Es mi deporte favorito y es lo que juego.

—¿Ve partidos de tenis?

Absolutamente nada. No tengo tiempo para sentarme a ver partidos.

—Está dedicado a la familia y a la música.

Me gusta mucho el cine. Entonces yo soy de cine y de series de televisión.

—¿Qué películas ve?

Uy, me encantan las clásicas. Yo soy muy clásico. Y me gustan mucho las de acción. Por ejemplo, acabo de ver “El justiciero”, con Denzel Washington.

—Le mencionaba el tema del fútbol por su canción “Contigo aprendí”, debido al comercial de un banco de acá…

Ah, sí me contaron. Sí me dijeron.

—Ahora “Contigo aprendí” está muy identificada con el jugador emblemático de la selección peruana Paolo Guerrero.

Sí, ¡qué bueno!

—Cuéntenos sobre “Contigo aprendí”.

Es una canción del año 66. Es la canción más importante de mi catálogo, señor.

—¿“Nada personal” no está a esa altura?

Sí, pero cuando hablamos de “Contigo aprendí”… Yo no sé si “Nada personal” vaya a durar dentro de 60 años. En cambio, “Contigo aprendí” ya tiene 60 años de vida y cada día es más importante.

—¿Cómo se inspiró para componer “Contigo aprendí”?

Mire, usted se va a desilusionar conmigo, porque yo no soy de inspiración ni de esas cosas que maneja mucha gente, ni nada por el estilo. Yo soy un músico que estudió desde los 8 años, que lee mucho. Soy un fanático de la música. Escribí “Contigo aprendí” en un momento en que creía que estaba escribiendo algo importante e interesante.

—Una pregunta recurrente: ¿cuál es la magia de la canción romántica o del bolero?

La gente se abraza cuando va a bailarla. La gente la canta cuando tiene un romance. Siempre es un regalo de amor para la pareja. Por eso ve usted que pueden venir ritmos y hacer de todo, pero la canción romántica –no la llamemos bolero– va a estar siempre en un sitio. La pareja siempre necesita una canción para oír.

—Si es así, ¿entonces por qué cree que cuando el personaje basado en usted aparece en la serie de Luis Miguel, los guionistas y el director lo colocaron diciendo que duda de que esas canciones vayan a funcionar?

Porque son muy mentirosos. Usted puede poner esto con todas sus letras. Jamás en la vida dije que podía dudar. Si hubiera dudado no lo hubiera hecho [autorizar que Luis Miguel reinterprete sus canciones]. Al contrario, tenía la certeza de que eso iba a cambiar a Luis Miguel.

—¿Vio la serie? ¿O se la contaron?

Por casualidad me contó mi mujer, y yo, lamentablemente, estaba en un momento en que la estaba viendo. Y me cayó muy mal que me sacaran vestido de esa forma, yo que soy un señor que siempre se viste con todas las formalidades del mundo. Cuando Hugo López [el mánager de Luis Miguel] decidió hacerlo [el disco], yo ya era un personaje, por lo que me vestía correctamente y me funcionaba perfectamente.

—¿Con qué asocia al Perú? ¿Qué recuerdos le vienen?

Perú es el amor de mi vida. Conocí el Perú en el año 60 al lado de un gran cantante argentino que se llamaba Daniel Riolobos. Tuve la gran suerte de ser amigo íntimo de doña Chabuca Granda. Y disfruto, en este tiempo, de que el Perú sea uno de los países más importantes en gastronomía, turismo, de creación de ropa y todas aquellas cosas que tiene.

