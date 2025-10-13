La agrupación Armonía 10 sorprendió al público durante una reciente presentación en Chosica, la noche del 11 de octubre, al aparecer sobre el escenario usando chalecos antibalas bajo sus casacas. La medida fue adoptada como respuesta al clima de inseguridad que afecta al sector musical, especialmente después del atentado contra Agua Marina, ocurrido días atrás.

El ataque se produjo el 8 de octubre durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando dos sujetos armados en motocicleta dispararon detrás del escenario, dejando varios heridos, entre ellos a los músicos Luis Quiroga, Manuel Quiroga, César Moré y Willy Ruiz.

Ante este contexto, Armonía 10 decidió mantener sus presentaciones, pero reforzar las medidas de protección. Además de los chalecos antibalas, se incrementó la seguridad privada y la presencia policial en los recintos.

Integrantes de Armonía 10 se presentan en concierto portando chalecos antibalas por miedo a atentado armado.

Según el vocalista Giuseppe Horna, el temor se ha vuelto parte del trabajo diario: “No sabemos qué pueda ocurrir antes de salir al escenario”, comentó.

Diversas orquestas denuncian que mafias dedicadas a la extorsión han incrementado sus amenazas contra artistas y organizadores. Las intimidaciones, llamadas y cartas extorsivas se han vuelto frecuentes, alterando la forma en que se planifican los eventos en distintas regiones del país.

El caso de Paul Flores, conocido como ‘Russo’ y exintegrante de Armonía 10, asesinado en un atentado anterior, marcó un antes y un después en el gremio artístico. Desde entonces, los músicos viven con el temor constante de convertirse en nuevas víctimas.

Con su presentación en Chosica, Armonía 10 visibiliza la importancia de adoptar medidas de seguridad en los shows, los cuales se han visto envueltos en una gran polémica por la inseguridad que atraviesa el país.