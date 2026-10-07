Tres sold out para BTS en Lima: entradas liberadas se agotaron tras salir a la venta. Foto: Ticketmaster
Tres sold out para BTS en Lima: entradas liberadas se agotaron tras salir a la venta. Foto: Ticketmaster
Por Redacción EC

La expectativa por los conciertos de BTS en Lima quedó nuevamente demostrada luego de que las últimas entradas habilitadas para las tres fechas en el Estadio San Marcos se agotaran rápidamente. Con ello, la agrupación surcoreana llegará a sus presentaciones en la capital peruana con tres conciertos sold out.

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