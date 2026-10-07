La expectativa por los conciertos de BTS en Lima quedó nuevamente demostrada luego de que las últimas entradas habilitadas para las tres fechas en el Estadio San Marcos se agotaran rápidamente. Con ello, la agrupación surcoreana llegará a sus presentaciones en la capital peruana con tres conciertos sold out.

Ticketmaster comunicó durante la tarde del martes 6 de octubre que pondría a disposición del público un lote adicional y limitado de entradas para las presentaciones programadas para este 7, 9 y 10 de octubre. La liberación se produjo después de los avances en el montaje del escenario y las coordinaciones finales de producción dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Últimas entradas de BTS se agotaron rápidamente

El anuncio generó una nueva ola de expectativa entre los ARMY, nombre con el que se identifica a los seguidores de BTS. Desde antes de la hora anunciada para la liberación de los boletos, miles de usuarios permanecieron atentos a las actualizaciones de la productora y de la plataforma de venta.

La demanda volvió a ser inmediata. Las entradas que quedaron disponibles para las tres fechas fueron adquiridas rápidamente, cerrando así la última posibilidad para aquellos seguidores que todavía no habían conseguido un boleto para alguno de los conciertos.

Tres sold out para BTS en Lima: entradas liberadas se agotaron tras salir a la venta. Foto: Ticketmaster

BTS suma tres fechas con localidades agotadas

Con este nuevo agotamiento, BTS ofrecerá sus tres conciertos en Lima con localidades agotadas. La agrupación se presentará en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, en lo que representa su esperado debut de conciertos en el Perú.

El resultado también refleja la magnitud de la convocatoria alcanzada por el grupo surcoreano en el país. La venta de entradas ya había registrado una fuerte demanda durante sus primeras etapas, cuando se habilitaron la preventa para usuarios con Membership y posteriormente la venta general.

Una última oportunidad para los ARMY

El nuevo lote liberado por Ticketmaster representó una oportunidad adicional para quienes no habían podido comprar entradas durante las primeras fases de comercialización. Sin embargo, la disponibilidad limitada y la gran cantidad de seguidores interesados hicieron que esta última opción durara poco tiempo.

Así, quienes consiguieron uno de los boletos podrán ser parte de alguna de las tres jornadas que BTS protagonizará en San Marcos. Mientras tanto, los alrededores del recinto ya registran una importante concentración de ARMY por el primer concierto de este 7 de octubre.

La agrupación integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook inicia así sus presentaciones en Lima ante un público que agotó las entradas disponibles para sus tres fechas.

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