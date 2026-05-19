Arturo Pomar Jr. regresa al Perú con una nueva temporada de “Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo”. El espectáculo combina música en vivo, humor y recuerdos de la histórica banda peruana Arena Hash, donde compartió al lado de grandes músicos, entre ellos, Pedro Suárez Vértiz.
Arturo Pomar Jr. regresa al Perú con una nueva temporada de “Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo”. El espectáculo combina música en vivo, humor y recuerdos de la histórica banda peruana Arena Hash, donde compartió al lado de grandes músicos, entre ellos, Pedro Suárez Vértiz.
Tras el éxito de la primera temporada, el músicoArturo Pomar Jr. presentará nuevas anécdotas e historias inéditas sobre la agrupación. Cada función promete momentos distintos para el público.
“Estoy feliz de volver con esta nueva temporada. Quiero sorprender al público con nuevas anécdotas, canciones y además contaremos con invitados especiales”, comentó el músico sobre este regreso.
El artista también dedicará un momento especial a Pedro Suárez-Vértiz. “Pedro fue una persona fundamental en mi vida y no hay mejor forma de agradecerle que a través del sentido del humor”, expresó Pomar.
“Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo” es una experiencia imperdible para los amantes de la música peruana, una oportunidad única para revivir canciones, historias y emociones que siguen vigentes hasta hoy.
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