Resumen

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Arturo Pomar Jr. regresa con una nueva temporada de “Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo”. (Foto: Difusión)
Arturo Pomar Jr. regresa con una nueva temporada de “Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Arturo Pomar Jr. regresa al Perú con una nueva temporada de “Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo”. El espectáculo combina música en vivo, humor y recuerdos de la histórica banda peruana Arena Hash, donde compartió al lado de grandes músicos, entre ellos, Pedro Suárez Vértiz.

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