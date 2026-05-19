Arturo Pomar Jr. regresa al Perú con una nueva temporada de “Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo”. El espectáculo combina música en vivo, humor y recuerdos de la histórica banda peruana Arena Hash, donde compartió al lado de grandes músicos, entre ellos, Pedro Suárez Vértiz.

Tras el éxito de la primera temporada, el músico Arturo Pomar Jr. presentará nuevas anécdotas e historias inéditas sobre la agrupación. Cada función promete momentos distintos para el público.

La presentación se realizará el sábado 4 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones Bianca. Las entradas ya están disponibles a través de la web Joinnus.

Arturo Pomar Jr. fundó Arena Hash junto a Pedro Suárez Vértiz y Alex Kornhuber en 1985. (Foto: Difusión)

El show cuenta con la dirección de Manchi Ramírez. La propuesta busca transportar al público a la época dorada del rock peruano.

Durante el espectáculo, Arturo Pomar Jr. interpretará en vivo varios de los éxitos de Arena Hash. Además, compartirá divertidas historias y momentos poco conocidos detrás de la banda.

“Estoy feliz de volver con esta nueva temporada. Quiero sorprender al público con nuevas anécdotas, canciones y además contaremos con invitados especiales”, comentó el músico sobre este regreso.

El jueves 30 de abril, “GYT”, integrado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, celebrará junto a Arturo Pomar Jr., los 40 años de “Es por amor” en el C.C. Barranco

El artista también dedicará un momento especial a Pedro Suárez-Vértiz. “Pedro fue una persona fundamental en mi vida y no hay mejor forma de agradecerle que a través del sentido del humor”, expresó Pomar.

“Y es que sucede así 2: Arena Hash al desnudo” es una experiencia imperdible para los amantes de la música peruana, una oportunidad única para revivir canciones, historias y emociones que siguen vigentes hasta hoy.