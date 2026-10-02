Hay una manera sencilla de medir el tamaño de un concierto y es contar las personas que caben en el estadio. Y hay otra, bastante más interesante: mirar todo lo que empieza a ocurrir alrededor de él. Al momento de publicar este texto, BTS todavía no ha subido al escenario de Bogotá, pero ya consiguió modificar la rutina de una ciudad. Los siete integrantes llegaron el miércoles 30 de septiembre para sus conciertos de este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín. Las dos fechas están agotadas y las autoridades esperan más de 53.000 personas por noche.

La magnitud del fenómeno también puede medirse en kilómetros. Según el Observatorio de Turismo de Bogotá, el 18,4% de las entradas para los conciertos fueron adquiridas desde fuera de Colombia, aproximadamente el doble del promedio registrado en otros conciertos del país. Ecuador, México y Venezuela concentran más de la mitad de esas compras internacionales. Las reservas aéreas hacia Bogotá para esta semana aumentaron 46,6% frente al mismo periodo de 2025 y las llegadas nacionales previstas para el día del primer concierto crecieron 149,1%.

BTS, en otras palabras, no solamente llena estadios, sino que hace que la gente se suba a un avión.

Una ciudad que gira en torno a BTS

El impacto económico estimado por las autoridades bogotanas supera los 99 mil millones de pesos colombianos (más de 102 millones de soles), considerando alojamiento, alimentación, transporte, compras y recuerdos. La cifra todavía es una proyección, pero revela algo que las grandes estrellas del pop han conseguido convertir en una nueva forma de medir su poder: el concierto comienza mucho antes de que se apaguen las luces.

También comienza en las estaciones de transporte. Bogotá dispuso una operación especial de TransMilenio para facilitar la salida de los asistentes después de los conciertos, con ocho rutas hacia distintos portales de la ciudad. La administración distrital incluso publicó una guía específica para ARMY, con recomendaciones sobre accesos, horarios, objetos permitidos y movilidad.

La ciudad, literalmente, se está organizando alrededor de BTS. Y mientras Bogotá se prepara, ARMY ha demostrado que su entusiasmo tiene también límites. La llegada de la banda provocó una discusión sobre la cobertura periodística después de que una transmisión se realizara desde las inmediaciones del hotel donde se hospeda el grupo. La Unión de Fanbases de Colombia pidió a medios y seguidores no revelar ubicaciones ni movimientos privados de los integrantes. Su mensaje fue tan sencillo como contundente: informar sobre BTS sí; informar dónde están, no.

El episodio resulta revelador porque muestra la sofisticación de un fandom que no se limita a comprar entradas, aprender coreografías o coleccionar fotografías. ARMY también organiza proyectos, establece códigos de conducta y participa activamente en la forma en que quiere que se viva el acontecimiento. La propia fanbase colombiana ha pedido no buscar vuelos, hoteles ni vehículos del grupo, y no compartir información privada.

Lima espera

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos: el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre. El recinto tiene un aforo total informado de 52.861 personas, considerando asistentes, producción y proveedores.

Pero Lima tiene una característica que permite medir la temperatura incluso antes de que la banda aterrice: la demanda ya modificó la propia agenda de la gira.

BIGHIT MUSIC anunció en abril una fecha adicional para Lima, Santiago y Buenos Aires, explicando que la decisión respondía al apoyo de ARMY. En Lima, esa fecha adicional fue la del 7 de octubre. Es decir, la tercera noche limeña no apareció de la nada. Fue la respuesta empresarial a una demanda que ya había demostrado su tamaño. Y el fenómeno tampoco empieza en San Marcos.

Desde el 25 de septiembre funciona en Miraflores el BTS POP-UP: ARIRANG, una experiencia oficial instalada en Casa Prado, con mercancía y productos vinculados a la nueva etapa de la banda. La tienda permanecerá abierta hasta el 25 de octubre.

Bogotá: la ciudad que Lima debe mirar con atención

En Colombia, la llegada del grupo ha provocado dispositivos especiales de movilidad, reconocimiento oficial de los integrantes como huéspedes de honor, iluminación de edificios públicos en el color asociado a ARMY y una actividad económica que trasciende ampliamente el estadio.

En Lima habrá que observar qué elementos se repiten y cuáles adquieren una dimensión propia.

¿Habrá desplazamientos masivos de seguidores desde otras ciudades del país? ¿Cuántos visitantes extranjeros llegarán para alguna de las tres fechas? ¿Qué ocurrirá con hoteles, restaurantes y comercios cercanos a San Marcos? ¿Cómo funcionará la movilidad alrededor del estadio durante tres jornadas? ¿Qué proyectos organizará ARMY? ¿Cómo responderán los fans ante la llegada de los integrantes?

Algunas de esas respuestas todavía no existen. Otras probablemente aparecerán en los próximos días. Pero hay algo que Bogotá ya permite afirmar: un concierto de BTS no termina en la puerta del estadio.

Su verdadera dimensión aparece en los aviones que llegan, las habitaciones de hotel que se ocupan, los restaurantes que reciben grupos de seguidores, las tiendas que venden mercancía, los buses que modifican sus rutas y las comunidades digitales que llevan meses preparando el encuentro.

También aparece en algo menos cuantificable: la sensación de que una ciudad, durante unas horas, pertenece a una comunidad que normalmente existe sobre todo en internet. Este viernes, cuando las luces de El Campín se apaguen y RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook aparezcan finalmente sobre el escenario, Bogotá tendrá la oportunidad de comprobar hasta dónde llega ese fenómeno. Después vendrá Lima.

Y si Bogotá funciona como un primer termómetro, la capital peruana llegará a su turno con una particularidad: no tendrá una, sino tres noches para descubrir qué sucede cuando una de las bandas más importantes del pop mundial aterriza en una ciudad que llevaba meses esperándola.

El concierto, en realidad, ya empezó. Solo falta que BTS salga al escenario.