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BTS llega a Bogotá con dos conciertos agotados y un impacto que ya se siente en vuelos, hoteles, transporte y comercio.
BTS llega a Bogotá con dos conciertos agotados y un impacto que ya se siente en vuelos, hoteles, transporte y comercio.
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay una manera sencilla de medir el tamaño de un concierto y es contar las personas que caben en el estadio. Y hay otra, bastante más interesante: mirar todo lo que empieza a ocurrir alrededor de él. Al momento de publicar este texto, BTS todavía no ha subido al escenario de Bogotá, pero ya consiguió modificar la rutina de una ciudad. Los siete integrantes llegaron el miércoles 30 de septiembre para sus conciertos de este viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín. Las dos fechas están agotadas y las autoridades esperan más de 53.000 personas por noche.

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