La banda colombiana Aterciopelados y la cantante peruana Wendy Sulca unieron fuerzas en “El futuro es ya”, un tema que fusiona lo andino y lo amazónico en un llamado urgente a cuidar el planeta. Escrita y producida por Héctor Buitrago, la canción combina la autenticidad de Andrea Echeverri con las raíces renovadas de Sulca en una propuesta que celebra la vida y la conexión con la naturaleza.
El tema adopta el ritmo de la cumbia amazónica como punto de encuentro entre Colombia y Perú. Su letra hace referencia a la “Floresta”, palabra que evoca la selva sudamericana y simboliza el poder regenerador de los ecosistemas naturales. Con una sonoridad que mezcla tradición, rebeldía y consciencia ambiental, “El futuro es ya” invita a reflexionar sobre la crisis climática desde las acciones cotidianas.
La canción nace en el marco de la campaña “El tiempo se acaba, el futuro es ya”, promovida por activistas y organizaciones sociales lideradas por Latindadd – Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática, con producción ejecutiva de NTV Música. El proyecto busca sensibilizar a las nuevas generaciones de cara a la COP30, que se celebrará en Brasil en 2025.
La carátula del sencillo, creada por la artista colombiana Mariana Cuartas Camacho, representa un reloj de arena donde la fauna y flora sudamericana (con el jaguar y el gallito de las rocas como símbolos) reclaman acción ante el cambio climático. Una fotografía de la selva peruana, tomada por Emmanuel Dyan, refuerza el carácter colectivo y transfronterizo de la iniciativa.
El video oficial, producido por NTV Música (Perú) en colaboración con Velouria Media (Colombia), muestra una estética que combina la festividad de la selva con elementos de psicodelia visual. Entre brumas, colores y texturas, el clip propone un viaje sensorial que conecta lo ancestral con lo futurista.
“El futuro es ya”, descrita por sus creadores como “una cumbia por el planeta”, estará disponible en todas las plataformas digitales desde el 7 de noviembre de 2025, reafirmando el compromiso ambiental de Aterciopelados y la nueva etapa artística de Wendy Sulca.
