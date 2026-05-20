La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este miércoles 20 de mayo se aplicarán desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional debido al concierto que ofrecerá el cantante británico Ed Sheeran en la capital.

A través de un comunicado, la entidad recomendó a conductores y peatones planificar sus desplazamientos con anticipación, tomar precauciones y respetar las indicaciones del personal de tránsito y de los inspectores municipales desplegados en la zona.

La ATU advirtió además que se prevé una alta afluencia peatonal y congestión vehicular en los alrededores del recinto deportivo durante el desarrollo del espectáculo.

“Trasládate con responsabilidad y ayudemos a mantener una movilidad segura para todos” , señaló la institución.

Concierto de Ed Sheeran generará cambios en el tránsito en el Cercado de Lima. (Foto: MML)

El artista británico regresará a Lima luego de nueve años como parte de su gira mundial Loop Tour, espectáculo que incluirá canciones emblemáticas de su trayectoria, entre ellas Shape of You, Photograph y Thinking Out Loud, además de temas de su producción más reciente.

El concierto está programado para iniciar oficialmente a las 8:45 p. m.; sin embargo, las puertas del Estadio Nacional serán abiertas desde horas de la tarde para permitir el ingreso de los asistentes.

La organización confirmó además que Christian Meier será el encargado de abrir el espectáculo antes de la presentación principal del cantante británico.

Entre las novedades del show figura la implementación de un escenario secundario de formato 360°, conectado mediante una pasarela especial que permitirá al artista desplazarse por distintas zonas del estadio durante su presentación.

VIDEO RECOMENDADO