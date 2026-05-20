Resumen

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El cantautor y músico británico Ed Sheeran, durante el concierto de anoche en Madrid. (Foto: EFE/Mariscal)
El cantautor y músico británico Ed Sheeran, durante el concierto de anoche en Madrid. (Foto: EFE/Mariscal)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este miércoles 20 de mayo se aplicarán desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional debido al concierto que ofrecerá el cantante británico Ed Sheeran en la capital.

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