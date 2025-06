Cuando José Luis Rodríguez (Caracas, 1943) lanzó “Tendría que llorar por ti” en 1978, no imaginaba que aquella balada de desamor, compuesta por Manuel Alejandro, se convertiría en uno de los pilares de su repertorio. Fue coreada en estadios, bailada en fiestas familiares y repetida sin descanso en las radios de toda América Latina. Era El Puma en su plenitud: elegante, melódico, imbatible.

En 2007, Marco Antonio Guerrero —recién salido del Grupo 5— llevó la canción al universo de la cumbia junto a los Hermanos Yaipén, en una época en que transformar baladas en ritmos bailables era una estrategia que funcionaba. Un año después, en 2008, Christian Domínguez retomó el tema en una nueva versión que terminó convirtiéndose en un clásico alternativo del grupo y una favorita en conciertos.

Walter y Javier Yaipén Uypán celebran los 25 años de Hermanos Yaipén con un hito inesperado: una colaboración con José Luis Rodríguez. Juntos interpretan una nueva versión de “Tendría que llorar por ti”. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Lo que hace más de quince años empezó como una osadía local, hoy se convierte en una colaboración inesperada que reúne al propio Puma con los Hermanos Yaipén. Y él no es ajeno a la versión peruana. “Esta canción es una de mis favoritas. Me alegró que hicieran una versión así, porque no le quitó fuerza; al contrario, le dio más empuje”, confiesa.

Para grabar el tema, la agrupación de cumbia y El Puma se reunieron en Miami bajo la producción de José Miguel Velásquez, reconocido por su trabajo con Karol G y Thalía. “Grabar con ellos nace de las maquinaciones de Walter. Él siguió esa línea hasta encontrarme. ¿Quién soy yo para negarme a un genio?”, nos cuenta El Puma en entrevista con El Comercio.

Un puma en la ciudad

En el balcón de un hotel en San Isidro, José Luis Rodríguez observa una vez más el cielo gris de Lima. Mientras se alista la sesión de fotos, se acomoda el bléiser verde oliva y le lanza a Walter Yaipén una pregunta que le ronda la cabeza desde hace días: “¿Podemos ir a Maido?”.

Unos días antes, el 14 de junio, se presentó en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su gira Encuentro Tour 2025. Esa noche no hubo despedidas, solo cientos de seguidores que llegaron para escuchar sus clásicos y compartir un momento con el artista que marcó generaciones.

José Luis Rodríguez "El Puma" presentó en su concierto temas como “Dueño de nada”, “Pavo real”, “Culpable soy yo”, “De punta a Punta” y muchos más éxitos. (Foto: Instagram) / Omar Charcousse

Luego de lanzar su nuevo tema con los Hermanos Yaipén, El Puma nos recibe. Se acomoda el cuello de su camisa blanca, ajusta los lentes y sentencia: “Yo no doy última gira porque yo no me retiro. Soy un hombre que ve futuro, un cazador que está a la espera de una próxima canción, no de qué tan rápido vendrá la despedida”.

A sus 82 años, habla con serenidad, sin pretensión. Pero hay algo feroz cuando explica por qué sigue dando conciertos, aceptando colaboraciones precisas y preparando nuevos proyectos. “Aunque me tenga que cambiar nuevamente un pulmón, no voy a parar”, afirma el artista que se sometió a un doble trasplante pulmonar en 2017 para volver —según cuenta el artista— de la muerte.

La fama que lo precede tampoco lo limita a solo vivir de sus éxitos. Es consciente de su trayectoria, pero prefiere que hechos actuales hablen por él: más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify en aumento. “No me gusta que la gente me trate con respeto porque tuve éxitos o porque soy un señor. Quiero que me traten de acuerdo a la genialidad de los temas que hago”, dice con firmeza.

Los Hermanos Yaipén junto a José Luis Rodríguez durante la conferencia de prensa por el lanzamiento de su tema colaborativo “Tendría que llorar por ti”. (Foto: Difusión)

El hombre detrás del felino

La estadía en Lima despierta memorias. Recuerda su paso por La Voz Perú, donde fue coach durante la primera temporada. En ese entonces, había declarado que no volvería a grabar discos. Sin embargo, en 2017, sorprendió con un nuevo álbum titulado "Inmenso". Y en el 2019, su más reciente disco “Agradecido”. A estas producciones se le suma un disco tributo a Sandro y, ahora, una colaboración inesperada con los Hermanos Yaipén.

“Amo el Perú porque así su gente lo hizo. Fue natural. Nunca he forzado que me gustara algo. Y tampoco a alguien que le agrade lo que hago. Si no te gusta mi música, está bien. Y si te gusta, también. A mí me amas o me odias, no hay un punto medio”, enfatiza el artista.

A pesar de los éxitos repartidos en más de 60 álbumes, premios internacionales y un lugar indiscutible en la historia de la música latinoamericana, José Luis Rodríguez no siempre contempla con rigurosidad esta nueva etapa, sino también da paso a ese hombre de chistes espontáneas y autocrítica.

“Yo soy el artista que ve tu mamá o tu abuelita. Que las hace emocionarse y que hace que los jóvenes compren las entradas por ellas —comenta entre risas— Luego, los espectáculos son una cosa impresionante. Mitad de ello es trabajo del público, que siempre acompaña”.

Entre bromas con Walter Yaipén en el balcón, a minutos de iniciar la sesión de fotos, aparecen otros nombres de restaurantes limeños. “¿Y que te parece Central?”, propone El Puma. Le responden con más nombres: “Fiesta”, “Kjolle”, “Club Lambayeque”. El tiempo apremia para elegir un plato a su medida, y aunque su estancia es breve —limitada por la promoción de la nueva canción—, se despide con la promesa de volver. En setiembre, en Plaza Norte, compartirá escenario con los Hermanos Yaipén para celebrar sus 25 años. Y lo hará como siempre: no para cerrar un ciclo, sino para abrir otro.