Aurora es una cantante noruega que estuvo hace poco en nuestro país dando un gran concierto, el cual hizo sold out a pocas horas de salir a la veta. Sin embargo, en esta oportunidad tuvo que tomar una importante decisión tras algunas acusaciones que surgieron.

A través de sus redes sociales, la también compositora anunció que cambiará de baterista para sus próximos shows en México. Esta decisión fue tomada luego de una controversia que involucró al baterista Sigmund Vestrheim y las acusaciones de que sea pro nazi.

Baterista de Aurora, Sigmund Vestrheim, es acusado de ser pro nazi

Aurora se presentó en el Lollapalooza de Brasil el pasado 26 de marzo, ahí sucedió un polémico hecho. Pues, el baterista Sigmund Vestrheim apareció en el escenario haciendo un gesto con la mano, que fue cuestionado por los fanáticos como un símbolo supremacista.

En las redes sociales, los usuarios también compartieron una imagen publicada por Vestrheim en una red social, en la que aparece una esvástica en medio de varios dibujos.

La cantautora noruega, en Instagram este domingo, se pronunció sobre el tema, donde se disculpó por la confusión y volvió a defender al baterista Sigmund Vestrheim.

“No tiene sentido que un músico conocido y querido en Noruega apoye el extremismo de derecha o que apoye a alguien con estas ideologías. Acusaciones serias como esa. Crean lesiones que no necesitamos y ciertamente no harán de este mundo un lugar mejor. Me entristece decir que esta vez regresaremos con un baterista diferente, eso es solo porque no sabemos qué esperar cuando regresemos”, escribió.

El baterista Sigmund Vestrheim fue acusado de usar símbolos supremacistas blancos y la cantante Aurora tomó la decisión de separarlo de su banda.

La próxima semana, Aurora tiene programados dos conciertos en México: uno en Guadalajara y otro en la Ciudad de México.

La cantante dijo que, a pesar de estar un poco lesionada, está muy emocionada de regresar a Estados Unidos y que desea presentarse “sin ningún alboroto”.