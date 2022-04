¿Qué es “Un pendiente” para Autobus? No solo el título de su más reciente single, sino también un pendiente en sí mismo: el de componer una canción más rockera, de alguna manera una vuelta al sonido original de la banda peruana liderada por Luis Enrique Piccini.

Él mismo lo explica: “Nuestros dos primeros discos fueron más guitarreros, y ya en el tercero nos inclinamos por los teclados atmosféricos y otras referencias. Entonces teníamos ganas de hacer algo más fuerte, con texturas que rememoren el ‘Dynamo’ de Soda Stereo, o algunas cosas más actuales como DIIV”.

Para concretar ese sonido que mezcla el ruido noventero con las sonoridades más contemporáneas, Autobus contó con la colaboración de la banda chilena We Are The Grant. “Sebas Gallardo hizo las voces y Fernando Lamas grabó la guitarra –explica Piccini sobre el trabajo conjunto–. Todo lo hicimos a distancia. Ellos son una banda chilena importante y de alguna manera contemporánea a nosotros. Más o menos estamos en la misma nube musical”.

Autobus alista su cuarto álbum de estudio, "Todo bien, nada en orden", luego de sus discos "Autobus" (2007), "Máquina destrucción" (2010) y "Cuerpos de luz" (2017).

GOLPE DE TIMÓN

¿Otro pendiente para la banda? “Yo creo que viajar más”, responde sin dudarlo el líder de Autobus. “Eso es algo que a nosotros siempre nos ha gustado. Hemos podido tocar en Argentina, Ecuador, México, Los Angeles, pero fueron presentaciones muy puntuales y esporádicas, y luego no pasó nada más”, agrega.

De hecho, esa inconstancia en sus giras por el extranjero –y en general en sus shows en vivo– fue una de las razones por las que han tardado casi cinco años en publicar un nuevo álbum. La pandemia y otras dificultades retrasaron el lanzamiento, pero hoy finalmente tiene fecha y casi todo definido: será en junio y se llamará “Todo bien, nada en orden”.

“Es un disco que tiene que ver con los sentimientos cambiantes de una persona –cuenta Piccini–. Las canciones han sido producidas por diferentes personas y en cierta forma van a transmitir eso, un viaje se sensaciones y de estilos también. Se iba a llamar ‘Ámbito Vida’, pero lo cambiamos. El nuevo título me parece más acorde con lo que nos está pasando y más fácil de identificar también. Creería que está más aterrizado con el disco, a lo que nos pasa como país, y a lo que me pasa a mí personalmente”.

“Además es una frase que siempre dice mi viejo: ‘Hola, ¿qué tal? Todo bien, nada en orden’. Es esa típica frase paradójica, una que tengo grabada hace años”, señala el músico que también revela que, muy posiblemente, el álbum tendrá 17 canciones, ni más ni menos. “Ya a los chicos les puse los ‘deadline’. Tiene que salir en junio sí o sí”, enfatiza.

ALCANCE LIMITADO

¿Un pendiente más? Claro que lo hay, y tiene que ver con la escena musical peruana, según Piccini. “Es el pendiente de poder sonar en las radios y generar una mayor industria musical, que hoy es muy precaria –dice–. Las bandas que hoy pueden vivir de la música lo hacen porque sonaron en la radio hace 20 años. Mar de Copas, Amen, Libido. Son buenas bandas, hicieron un trabajo espectacular, pero son las únicas que suenan desde hace 20 años. Ese es un pendiente con las bandas nuevas. No tenemos esa facilidad y esa exposición”.

Un más que justificado llamado de atención para que los oídos peruanos puedan ir adaptándose a la nueva y muy variada producción musical en nuestro país, en los últimos años. Mientras tanto, tras el lanzamiento de “Un pendiente”, Autobus alista unos cuantos conciertos programados en abril, y una gira por el norte junto a Índigo en mayo. Hay combustible para rato.

Sepa más... Lo nuevo de Autobus “Un pendiente”, el más reciente ‘single’ de la banda, puede escucharse desde hoy en las diferentes plataformas digitales. Estará incluida en su cuarto álbum de estudio, “Todo bien, nada en orden”, a lanzarse en junio próximo.