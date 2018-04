Avicii y el mensaje que dio en 2017: "Moriré si sigo haciendo shows"

El sueco Tim Bergling, conocido como Avicii, falleció el pasado 20 de abril, dejando a la industria musical de luto. Tras su muerte, numerosos medios anglosajones han hecho eco de unas declaraciones del DJ en el documental "Avicii: True Stories", que aborda su vida y retiro.

En la película, el artista habla de lo difícil que se iba haciendo para él continuar brindando conciertos al ritmo frenético en el que lo hizo durante el último lustro al punto de temer por su vida.

"Dije esto: no seré capaz de tocar más. Lo dije algo así como 'voy a morir'. Lo he dicho tantas veces y no quiero oír que debería pensar en hacer otro concierto", confesaba el abrumado Avicii.

Tal fue la presión que, como se recuerda, el músico sueco se retiró de las presentaciones en vivo en agosto de 2016 y su último concierto fue en Ibiza. Bergling señaló que sus problemas de salud lo llevaron a tomar tal decisión.

Documental de Avicii. (Video: YouTube)

"Llegó a un punto en el que era demasiado", se escucha decir a Avicii en el tráiler de su documental. "Realmente no me gusta ser el centro de la atención", señalaba el DJ a Levan Tsikurishvili, autor de la cinta, quien le respondió: "Pero lo eres". "Ese es el asunto, eso es lo que lo hace tan raro", retrucó Avicii.

De momento no hay un informe público que confirme la causa de la muerte del artista; sin embargo, se sabía que antes de su retiro de los conciertos Avicii había sido diagnosticado con una pancreatitis aguda ligada al consumo excesivo de alcohol.

Hay seguidores que aducen que la agitada vida que llevó sobre los escenarios y la agotadora seguidilla de presentaciones afectaron de forma irreversible la salud de una de las grandes estrellas de la música electrónica. El mundo sigue llorando la partida de Avicii.