Avicii, afamado DJ sueco que falleció este viernes a los 28 años, tenía previsto asistir a la ceremonia de los Billboard Music Awards 2018, premios que lo nominaron en la categoría principal destinada a la música electrónica.

El artista sueco se retiró de los escenarios en el 2016 citando problemas de salud, pero retornó en agosto del 2017 con "Avīci (01)".

El que es ahora el último EP de su carrera le valió una nominación en la categoría de dance y electrónica a los próximos Premios Billboard 2018. Y en Facebook, el sueco explicó que planeaba ir a la gala.

"¡Honrado de estar nominado a los 2018 Billboard Music Awards! No se pierdan el show en vivo este 20 de mayo", cita la página oficial del DJ en Facebook. Bergling contó previamente a BBC Radio One que este material sería la primera de tres partes de su próximo y tercer álbum.

"Estoy realmente emocionado de estar de vuelta, ¡pasó mucho tiempo desde que lancé algo y que estuve así de entusiasmado con nueva música!", contó Avicii de su último disco, del que se desprendieron los singles "Without You" y "Lonely Together" junto a Rita Ora.