Avicii murió: 10 datos que resumen la trayectoria del DJ sueco

Avicii, popular DJ sueco, de nombre real Tim Bergling, falleció este 20 de abril con apenas 28 años de edad. El deceso del productor europeo, quien se hiciera de fama por éxitos como "Levels" y "Wake Me Up", fue confirmado por su publicista.

Considerado como uno de los abanderados de la movida electrónica actual, Avicii deja inconclusa una carrera que pudo cosechar más éxitos. A continuación repasamos 10 datos de la vida y carrera del desaparecido artista.

1. Nacido en Estocolmo, citó como influencias a Daft Punk, Swedish House Mafia y Eric Prydz. Firmó su primer contrato discográfico en 2007 y lanzo en 2010 su primer tema exitoso "Seek Bromance".

2. Tim Bergling explicó que "Avicii" significaba "el mas bajo nivel del infierno budista", y que eligió el alias porque su nombre real ya estaba tomado cuando quiso abrir cuenta en MySpace.

3. En 2011 lanzó "Levels", single que contenía un sampler del tema "Something's Got a Hold on Me" de Etta James, el cual se volvió un hit que lo llevo al mainstream.

4. En 2013 estrenó temas de su primer disco "True" en el Ultra Music Festival de Miami, entre ellos "Wake Me Up", tema tan popular que se convirtió en el puesto #1 en el chart mundial de Spotify.

Video de "Wake Me Up" de Avicii. (Fuente: YouTube)

5. Tras obtener éxito, Bergling inició junto a su manager "House for Hunger", caridad dedicada a aliviar el hambre global.

6. Produjo y colaboró con Coldplay en sus singles "A Sky Full of Stars" del álbum "Ghost Stories", y en "Hymn for the Weekend" de "A Head Full of Dreams".

7. Estrenó en vivo su tema "No Pleasing a Woman" junto a Billie Joe Armstrong de Green Day, y en 2014 colaboró con Santana, Wyclef Jean y Alexandre Pires en "Dar um Jeito (We Will Find a Way)", canción oficial del mundial FIFA.

8. En marzo de 2016 Bergling anunció mediante Facebook su retiro de las giras y actuaciones en vivo, y en agosto hizo su última actuación en vivo en Ibiza, citando problemas de salud.

9. Lanzó en 2017 un último EP de seis canciones titulado "Avīci (01)", el cual sería una de tres partes que conformarían su tercer disco.

10. El mismo año estrenó su documental "True Stories", donde cuenta de forma introspectiva sobre Tim Bergling más allá de Avicii: su ascenso, caída y retorno entre sus problemas de salud. Aparecen en él también David Guetta, Wyclef Jean, Nile Rodgers y Chris Martin.