La familia de Tim Bergling, artista conocido por el seudónimo de Avicii , anunció en redes sociales la organización de un funeral en memoria del famoso DJ.

Si bien debido a su fama mundial muchos pensaron que debía ser una despedida multitudinaria, sus allegados decidieron hacer una ceremonia íntima, según informó Variety.

"Hubo muchas preguntas sobre los arreglos del funeral de Tim Bergling (...) La familia Bergling ha confirmado que el funeral será privado, en presencia de las personas que estuvieron más cerca de Tim. Ellos amablemente le piden a los medios que respeten esto. No hay información adicional de próxima aparición", se puede leer en el escueto mensaje.

Avicii, quien fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Omán, país de Medio Oriente que limita con Arabia Saudita, vivía una situación de angustia diaria. Así lo hizo saber cuando decidió retirarse de los escenarios en 2016, en plena cima de su éxito. "Quiero reencontrarme con Tim Bergling", había dicho a sus fans cuando decidió dejar su perfil público. No obstante, al poco tiempo volvió y con mucho éxito.

Avicii se retrató con varios seguidores pocos días antes de su muerte en Omán. (Fotos: Instagram)

Pero esa depresión que vivía, a pesar de tener el mundo en sus manos, la ahogaba con alcohol y drogas que lo tenían a maltraer. Esas adicciones causaron que padeciera pancreatitis y que en 2014 le sacaran la vesícula biliar, incluido el apéndice.

Sobre la causa de muerte del joven, los informes forenses han sido cautelosos con lo ocurrido con Avicii. Ya desde un principio la familia del músico había dado a entender que el artista se había quitado la vida. "Realmente (Avicii) luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz", habían publicado sus seres queridos en las redes sociales.

Avicci fue uno de los artistas electrónicos más populares y exitosos de todos los tiempos: obtuvo el No. 4 en el Billboard 200, en 2013, con "Wake Me Up" y apareció regularmente en el Top 5 de los "DJs mejor pagados" de Forbes.



