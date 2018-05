Avicii murió en Omán: todo lo que sabemos del caso

Las causas de la muerte de Tim Bergling, famoso DJ sueco conocido en el mundo de la electrónica por el seudónimo artístico de Avicii, continúan en investigación.

La noticia de su deceso fue confirmada la tarde del viernes 20 de abril por Diana Baron, su representante, pero hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el caso, aunque un mensaje de la familia apuntaría al suicidio, según reportan medios suecos.

El sábado, un miembro de la policía de Omán, que habló bajo condición de anonimato, dijo a la agencia AFP que se habían llevado a cabo dos autopsias y que estas confirmaban "totalmente que no existe pista criminal en su deceso".

Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe del caso:

HABRÍA TOMADO SU PROPIA VIDA

Tras el comunicado de la familia, el cual da a entender que el músico habría tomado su propia vida, TMZ menciona que según sus fuentes Avicii se suicidó con un cristal roto.

El cristal, prosigue el medio estadounidense, habría provenido de una botella. Donde las fuentes discrepan es el lugar en la parte del cuerpo en la que se produjo la herida, pues dos fuentes mencionan el cuello y una la muñeca.

INTERPRETACIONES DE MENSAJE DE LA FAMILIA

Aunque inicialmente se anunció que no se emitirían más comunicados oficiales sobre la muerte de Avicii, la familia del artista se manifestó e indicó en una carta abierta que este ya no tenía "fuerzas" para luchar y solo buscaba la "paz".

"Luchó realmente con pensamientos sobre el sentido de las cosas, la vida, la felicidad. Ahora ya no tenía fuerzas, quería encontrar la paz", señaló en un comunicado la familia, que días atrás había agradecido públicamente el apoyo recibido tras su muerte.



EN VIDEO: Avicii fue hallado muerto en Mascate, Omán. (Fuente: El Comercio)

Tim "Avicii" Bergling era "un buscador", un alma artística "frágil" interesado en las cuestiones existenciales, un perfeccionista que trabajaba duro "a un ritmo que le llevó a tener muchísimo estrés", asegura su familia.

Una declaración que apunta al suicidio, según han interpretado algunos medios, sin que la familia lo haya confirmado.

"Tim no estaba hecho para la maquinaría en la que estaba metido, era un chico tierno que amaba a sus seguidores pero evitaba los focos", consta en el comunicado, que asegura que el músico será querido y extrañado "para siempre".



REMEZÓN EN LA ESCENA ELECTRÓNICA

Considerado uno de los DJ top en el mundo, Avicii fue encontrado muerto este viernes en Omán. La noticia fue confirmada por la vocera del músico con este pronunciamiento:

"Con profundo dolor anunciamos la pérdida de Tim Bergling, conocido como Avicii. La familia está devastada y le pedimos a todos respetar su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se harán otras declaraciones".

El portal TMZ informó el sábado que David Bergling, hermano de Avicii, había aterrizado en Omán pocas horas después de la difusión de este comunicado buscando averiguar en qué condiciones se produjo el deceso de su familiar.

El citado medio también confirmó que los restos del artista serían repatriados esta semana.

Avicii era parte de una familia muy conocida en su natal Suecia. Su madre, Anki Liden, y su hermano, Anton Körberg, son actores. David, de perfil más bajo, se dedica a la hotelería en el país escandinavo.



Avicii y su hermano David. (Foto: TMZ)

ÚLTIMAS FOTOS DEL DJ

Avicii viajó a Omán como turista y se mostraba de buen semblante poco antes de su muerte, como demuestran fotografías que se hizo con fans que lo encontraron en un resort.

El DJ se estaba hospedando en el lujoso Muscat Hill Resort. Ante el pedido de 'selfies' de algunos huéspedes, el sueco no tuvo reparos en disponer de su tiempo para los retratos.

Nada parecía indicar un mal estado de salud del artista.

Avicii en Omán con una fan poco antes de su muerte. (Foto: Twitter)

RECORDADO EN COACHELLA

La partida de Avicii tuvo inmediata repercusión en la escena musical, en particular entre los miembros de la movida electrónica.

La noche del viernes, durante su set en la edición 2018 de Coachella, el DJ Kygo hizo mención al fallecimiento de su colega. "Descansa en paz, te extrañaremos", decía el mensaje dedicado a la memoria del sueco en las pantallas del lugar.

Luego, el tema "Without You" ("Sin ti"), uno de los favoritos de Avicii, fue bailado por los miles de asistentes.

Imagen de Avicii en Coachella 2018. (Foto: Instagram)

DESPEDIDA EN ESTOCOLMO

En la ciudad natal del DJ también se organizó un especial tributo. Miles de personas llegaron hasta la plaza Sergels Torg, donde se programaron canciones del artista.

La convocatoria fue organizada por el DJ Sebastian Ingrosso y el grupo Swedish House Mafia, destacadas figuras de la electrónica en Europa.

Miles de fans se reunieron este sábado en la plaza Sergels Torg de Estocolmo para despedir a Avicii. (Foto: Agencias)

RETIRO Y VIAJES POR EL MUNDO

Considerado como uno de los líderes de la movida electrónica, Avicii sorprendió en 2016 cuando anunció su retiro de la música. Tenía apenas 26 años.

En su cuenta de Facebook, el artista dijo en aquel momento que tomó la decisión mientras conducía a través de Estados Unidos con amigos y el equipo técnico de su gira. Aseguró querer "mirar y reflexionar sobre las cosas desde un nuevo punto de vista".

"Realmente me ayudó a darme cuenta de que necesitaba hacer ese cambio con el que había estado luchando por un tiempo (...) Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", afirmó en aquella ocasión.

Tras ello, Avicii fue visto en diferentes partes del mundo como un mochilero. Incluso visitó América Latina. En junio del 2017 llegó a Iquitos, ciudad de la selva peruana. Con un grupo de amigos conoció comunidades nativas. Luego viajó al Cusco, donde recorrió la famosa ciudadela de Machu Picchu.

Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 17 Jul, 2017 a las 5:28 PDT

PROBLEMAS DE SALUD

Pese a su corta edad, Avicii padeció diversos problemas de salud, producto del excesivo consumo de alcohol en el inicio de su carrera.

Estos problemas se hicieron graves en 2012, cuando fue hospitalizado en Nueva York durante 11 días por una pancreatitis aguda. La situación empeoró en marzo del 2013 cuando canceló varias presentaciones de su gira y fue hospitalizado en Australia.

Aunque Avicii dejó la bebida, en marzo del 2014 tuvo una recaída y, debido a fuertes dolores en el estómago, canceló su presentación en el Ultra Music Festival de Miami. Entonces se enteró de que no solo sus problemas de páncreas habían regresado, sino que su apéndice había estallado. Se le extrajo la vesícula biliar y el apéndice.

En una entrevista de ese año para la revista "Billboard", el sueco ya reflexionaba sobre su necesidad de tomarse un descanso.

"Desde mi operación, he estado yendo y viniendo. Estaba perdiendo peso y necesitaba tomarme un tiempo", afirmó. "(Cuando me operaron) me tomé un mes, pero realmente no fue así. Estaba en el estudio de grabación por 12 horas al día y luego volví directo a los tours. Es difícil decir no en esta industria. Quieres hacerlo todo y estar en todos lados", explicó.

CARRERA METEÓRICA

Avicii era uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance (EDM), capaz de presentar giras en arenas de todo el mundo. Ganó dos Premios MTV, un Billboard y fue nominado en dos ocasiones al Grammy. Su mayor éxito era "Le7els".

Otros de sus éxitos son "Wake Me Up!", ''The Days" y "You Make Me". Fue retratado en el documental de Levan Tsikurishvil "Avicii: True Stories" de 2017.



Recientemente, había sido nominado a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP "Avicii (01)". Competía en la categoría junto a The Chainsmokers, Kygo, Odesza y Calvin Harris.



ÚLTIMO MATERIAL

Avicii fue nominado a los premios Billboard 2018 por el que es ahora su último trabajo discográfico: "Avīci (01)", un EP producido por él mismo junto a Benny Blanco, Andrew Watt, Cashmere Cat y Carl Falk. El material salió al mercado en agosto del 2017.

Fue en julio del 2017 que, tras tras un breve receso, el artista confirmó su regreso a la música. Lo hizo con un post en Instagram que mostraba una toma en Machu Picchu y de fondo se escuchaba música del artista.

Una publicación compartida de Avicii (@avicii) el 13 Jul, 2017 a las 7:23 PDT

El nuevo material de Avicii contenía 6 temas. "Friend of Mine", "You Be Love", "Without You", "What I Would I Change it To", "So Much Better" y "Lonely Together", este último grabado con la cantante británica Rita Ora.

FIGURA TOP

Junto con David Guetta, Calvin Harris y Swedish House Mafia, Avicii formó parte de un grupo de DJs y productores que surgieron de la escena electrónica con un nivel de éxitos mundiales, premios y fama que es más común entre las estrellas pop.

En 2014, la revista "Forbes" ubicaba a Avicii como el tercer DJ mejor pagado del mundo con ingresos por 28 millones de dólares. Solo era superado por Calvin Harris (puesto 1) y David Guetta (puesto 2).

Aunque en 2017, Avicii ya no estaba en el ránking, pues había estado fuera de actividad en 2016, se tenía previsto que este 2018 el músico recupere su estatus de líder de la escena EDM.

PENSANDO EN EL FUTURO

Avicii armó su nombre artístico a partir de la palabra sánscrita para referirse, en el budismo, al nivel más bajo del infierno y agregándole una "i" más al final por razones estilísticas.

En una entrevista para Spotify en 2013, que ayudó a popularizar su música, le preguntaron qué querría estar haciendo en 10 años.

"Espero que lo mismo, aunque es posible que no esté tocando tanto en vivo, tal vez produciendo más música", afirmó.