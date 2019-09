Avicii: estos son los mejores temas del desaparecido DJ sueco | FOTOS

El 8 de septiembre de 1989 nacía Tim Bergling en Estocolmo, Suecia y 16 años más tarde empezaba a ganar terreno en la música electrónica bajo el nombre de Avicii.

Ganador de premios Billboard Music Awards, iHeartRadio Music Awards, MTV Video Music Awards, Teen Choice Awards, además de nominaciones a los Grammy, el DJ sueco logró en 2014 ubicarse dentro de los mejores pagados del mundo, según Forbes.

Sin embargo, tras suspender su gira en 2016 por problemas de estrés y salud mental, Avicci se tomó un tiempo y 2 años más tarde, el 20 de abril de 2018, falleció.

Este domingo 8 de setiembre, el DJ cumpliría 30 años y por ello queremos recordar aquellos temas que forman parte del gran legado que le dejó a la música electrónica.

Make Me Up

Lanzada en 2013, este es, quizás, uno de los temas más populares de Avicii. La canción inicia con el círculo armónico de una guitarra acústica, el cual se mantiene por varios segundos y le da un ritmo country a la canción. El rasgueo continúa, aunque pasa a un segundo plano, mientras se mantiene la voz y sobresalen las mezclas electrónicas. Sin duda, innovación total en el DJ sueco. El videoclip tiene casi 2 mil millones de reproducciones en YouTube.

Levels

El tema le da nombre a su mismo álbum. Lanzado en 2011, la canción sobresale por su repetitivo, pero pegajoso ritmo. La canción solo cuenta con una frase cantada, la cual es repetida cada cierto tiempo. “Levels” mantiene el estilo ascendente clásico de los temas electrónicos. El video musical también recibió buenas críticas por su originalidad y en YouTube acumula más de 400 millones de vistas.

Hey Brother

Al igual que “Make Me Up”, este tema forma parte del disco “True” lanzado en 2013. Otra similitud entre ambas canciones es el uso de una guitarra acústica y el ritmo country que se mantienes. Sin duda, el álbum en mención incorporó este estilo a varias de las canciones y garantizó el éxito al momento de lanzar los sencillos. Avicii también preparó un gran video musical para “Hey Brother”, que acumula más de 160 millones de reproducciones en YouTube.

I Could Be The One (Nicktim)

Esta canción también forma parte de su exitoso álbum “True” de 2013. “I Could Be The One (Nicktim)” contó con la participación del DJ holandés Nicky Romero. Basta con escuchar los primeros segundos para notar el estilo de este último, aunque la producción final estuvo a cargo de Avicii, debido a que se trató de su álbum. El tema también contó con un gran video musical que superó las 200 millones de vistas en YouTube.

You Make Me

Si nunca escuchaste a Avicii, lo mejor que podrías hacer es revisar el álbum completo de “True”. Pese a incluir mezclas características de la música electrónica, “You Make Me” innova con el ritmo, haciéndolo un poco más lento. Con más de 128 millones de reproducciones en YouTube, el videoclip también narra una historias que incluye increíbles batallas en patines.

Silhouettes

Canción que también forma parte del álbum “True”. El sencillo inicia con un coro femenino. Es claro que la voz fue duplicada para lograr un efecto más natura y con mayor cuerpo. Al igual que otros temas, este no se caracteriza por ser muy rápido. En cuanto al videoclip, este también es conceptual y hasta el momento supera las 93 millones de reproducciones en YouTube.

X You

Instrumental muy bien trabajado con una línea base que se repite de principio a fin. Un clásico en cuanto a la música electrónica, aunque con el sello de Avicii en cuanto a la pausa. Uso de un teclado, muchos sintetizadores y un video bastante simple que supera las 15 millones de vistas en YouTube.

Superlove

Canción que contó con la colaboración de Lenny Kravitz. Las líneas de este último encajan perfecto con la base rítmica. En cuanto al videoclip, también se optó por uno conceptual, lleno de escenas bastante bizarras, pero que demostraron una vez la preocupación de Avicci por el producto audiovisual que acompañaría sus canciones. Más de 16 millones de reproducciones en YouTube.