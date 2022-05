Cuando Avril Lavigne apareció por primera vez con sus pantalones ‘skater’ a la cadera, corbata, cabello lacio y ojos ahumados, los jóvenes (y no tan jóvenes) de los 2000 quedaron encantados con ella. No fue solo su apariencia irreverente lo que causó conmoción, sino las agallas de la adolescente para rocanrolear en una década consumida por la cultura pop.

Más de 40 millones de álbumes vendidos después, Lavigne se convirtió en una de las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos y acumula una base de fans alrededor de todo el mundo.

Tras 20 años, la artista ha retornado a sus inicios con su álbum “Love Sux”, álbum con el que anunció un concierto el 5 de septiembre en Perú, fecha en la que hará retumbar al país con temas como “Complicated”, “What the Hell” o “Sk8er Boi”, canciones que la convirtieron en una estrella de talla mundial.

Cantante de ferias y librerías

Mientras el mundo bailaba Thriller de Michael Jackson en 1984, Avril Lavigne nacía en un pequeño pueblo de Canadá llamado Napanee. Creciendo en el seno una familia cristiana, el único incentivo musical que tuvo la pequeña fue el coro de la iglesia al cual se unió en cuanto tuvo la edad suficiente.

Sin embargo, la música country y el rock empezaron a llamarle la atención y al ver su afición sus padres decidieron regalarle una guitarra que ella aprendió a tocar por su propia cuenta. A los 14 años, los lugareños empezaron a notar su talento y ya tocaba en ferias y librerías de la ciudad e incluso ganó un concurso en el que el premio mayor fue cantar junto a Shania Twain frente a una gran audiencia.

Ahí fue cuando Lavigne tomó más en serio su pasión, abandonó casi por completo los estudios y se dedicó a componer canciones, hasta que finalmente a los 16 años llamó la atención del sello Arista Records, quienes la llevaron rápidamente a Nueva York y firmaron con ella por unos 3,3 millones de dólares para la producción de dos álbumes.

Éxito inmediato

Luego de mucho trabajo, “Let Go”, su álbum debut, fue lanzado en 2002. La fama fue arrolladora. La crítica que deshizo en elogios: vanguardista, melódico, innovador. Obtuvo el estatus de multiplatino en su segundo mes de lanzamiento y vendió 6 millones de copias ese año, por lo que sigue siendo el álbum más vendido de un artista canadiense en este siglo, más exitoso que cualquier disco de Drake o Justin Bieber.

“Es algo bastante extraordinario lo que sucedió. Miro hacia atrás y me siento muy humilde. Honestamente, todo lo que realmente me importaba cuando era niña era cantar. Ni siquiera sabía qué era Hollywood, o un contrato discográfico, y todo salió bien”, confesó a la BBC.

La explicación a aquella acogida es simple: Ella rompió el molde. El pop cliché de adolescentes hipersexualizadas contrastó con su concepto pop punk que se pudo notar en sus videos musicales “Sk8er Boi” y baladas cargadas de emociones como “Complicated” y “I’m With You”, que cambiaron el curso de la industria en aquel momento. Además, ella ayudaba a escribir sus propias canciones, tocaba la guitarra, usaba la ropa que quería y no le importaba encajar en el estereotipo de la feminidad.

La “anti-Britney”

Fue justamente esta personalidad desenfadada inusual para las mujeres jóvenes en aquel momento, lo que le hizo ganar la reputación de la “anti-Britney”, título que los medios aprovecharon para explotar una supuesta enemistad entre ambas cantantes.

“No me gusta ese término, es estúpido. No creo en eso. Ella es un ser humano. ¡Dios, déjenla en paz!”, comentó a EW sobre el tema.

Aunque inicialmente se indignara por el término, empezó a cambiar y a formarse una opinión a medida que continuaban enfrentándolas y su imagen “punk” fuese explotándose cada vez más.

“Lo mío está más centrado en la performance, y ella (Britney) se fija en el entretenimiento y en el sexo, en convertirse en una sex symbol usando su aspecto y su sexualidad para vender música”, dijo a la revista Blender. Y es parte era cierto, ya que su imagen rebelde y masculina se reafirmaron con su segundo álbum de estudio, “Under My Skin”, que salió a la venta internacionalmente en mayo de 2004, tan solo dos años después que “Let Go”.

Este se caracterizó por darle mayor madurez musical a las artistas, con pistas melódicamente más elaboradas en comparación con su primer álbum y por sus letras sentimentales. La recepción fue buena sobre todo por la crítica, aunque no tuvo el mismo éxito el primer álbum.

Cambio de estilo

No fue sino hasta su tercer álbum que Lavigne volvió al ojo del huracán. Y es que “The Best Damn Thing”, promocionado con el sencillo principal “Girlfriend” revolucionó su carrera. La canadiense de 22 años, que para entonces había contraído nupcias con el líder de la banda Sum 41, Deryck Whibley, se presentó ante cámaras con un cabello rubio claro con una mecha rosa chicle, ropa ceñida y falda corta. Su estética punk cambió hacia un soft emo que trajo consigo una energía adolescente.

Y a pesar de que sumó una gran cantidad de fanáticos gracias a esta nueva imagen, de pronto dejó de ser la consentida de los críticos. La transición de Lavigne de la música rock alternativa a la música pop recibió comentarios negativos por el contenido de las letras, que a algunos les pareció demasiado tosco o brutal, aún así el álbum fue un éxito y debutó número uno en el Billboard 200 de EE. UU.

La teoría sobre su presunta “muerte”

Sin embargo, fueron muchos seguidores de la primera versión de Lavigne que se sintieron traicionados con este cambio y no podían aceptarlo. Esta negación llegó a tal punto que una teoría extraña comenzó a difundirse entre los fans: la cantante se habría suicidado y fue reemplazada por Melissa Vandella, una doble contratada por la disquera para seguir explotando la fama de estrella juvenil.

Sí, según esta teoría la actual Avril Lavigne sería un reemplazo, ya que la original estaría muerta. Y a pesar de que pueda sonar a un disparate, el rumor se hizo tan fuerte que hasta el día de hoy le siguen preguntando por ello.

“Es solo un rumor tonto de Internet y estoy estupefacta de que la gente lo haya creído. ¿No es eso tan raro? Yo me veo exactamente igual. Por un lado, todos dicen: “Oh, Dios mío, te ves igual”, y por otro lado, la gente dice: “Oh, Dios mío, ella murió”, explicó a EW.

Las pruebas que circulan por la web es que la cantante habría sufrido de depresión tras la muerte de su abuelo un año después de saliera su primer disco, y fue en aquellas fechas cuando decidió acabar con su vida. También han encontrado algunas marcas en su rostro que desaparecieron o cambiaron de posición.

Realmente pensó que iba a morir

Mientras Internet no se cansaba de especular si ella había muerto o no, la cantante estaba luchando por su vida detrás de escena. A los 30 años, Avril comenzó a experimentar una fatiga crónica y ansiedad repentina. Esto finalmente condujo en un diagnóstico de la enfermedad de Lyme, que la mantuvo al cantante postrado en cama y dolorida durante los siguientes dos años. Fue tan grave que realmente pensó que llegaría a morir.

“Yo estaba como ‘No creo que vaya a lograrlo’. Creo que estaba a punto de morir porque tenía esta extraña sensación de, ‘Siento que estoy en un acantilado y estoy a punto de caer’, y está oscuro”. Al salir sentí como si me estuviera ahogando bajo el agua, saliendo a tomar aire. Fue entonces cuando literalmente dije: ‘Dios, ayúdame a mantener mi cabeza fuera del agua’. Ni siquiera estaba pensando en la música, simplemente sucedió.”, reveló en una entrevista para ABC News.

La enfermedad de Lyme es la enfermedad infecciosa más común en Reino Unido, Europa y América del Norte, y los síntomas, parecidos a los de una gripe, pueden afectar a algunas personas durante años y en algunos casos pueden ser muy graves. Thalía, Justin Bieber, Alec Baldwin y Hugh Hefner son algunas de las celebridades que también padecieron dicha experiencia, por lo que a menudo suele recibir el nombre de “la enfermedad de los famosos”.

El amor

Un año después vendría su segundo divorcio con el cantante y guitarrista canadiense Chad Kroeger, con quien se habría casado tan solo un mes después de relación amorosa. El matrimonio duro dos años, un año menos que sus primeras nupcias.

Ella misma confesó que tenía mala suerte para el romance. Su cuarto álbum se llamó “Goodbye Lullaby”, el más personal dentro de toda su discografía, mostrándose más sincera, cercana y, sobre todo, efectiva con temas como “Push” o “Stop Standing There”’ que hablan justamente del desamor.

“Necesito un descanso de las relaciones con los hombres. Solo necesito cuidarme. Al principio de mi vida, siempre me enamoraba profundamente y decía: ‘Esto es todo’, y eso es tan hermoso. No sé si alguna vez me volveré a sentir así”. dijo sobre las emociones que experimentó al elaborar el disco a Los Angeles Times.

Sin embargo, en este 2022 nos demostró que aún está dispuesta a intentarlo, ya que el mes pasado anunció su compromiso con el también músico Mod Sun, siendo este su tercer matrimonio.

Volviendo a la era emo

En el tiempo previo, la cantante tuvo tiempo para lanzar su quinto y sexto disco llamados “Avril Lavigne” y “Head Above Water” los cuales no tuvieron una gran relevancia en la industria por experimentar con estilos diferentes al que poseía inicialmente.

Su último proyecto, “Love Sux”, fue gratamente aceptado ya que volvió a la era pop punk que la catapultó al éxito en sus inicios gracias a que el género ha visto un resurgimiento en estos últimos años.

La princesa del pop punk vuelve a Lima para su gira 'Love Sux' homónima a su último álbum. (Foto: Elektra Records)

El renacimiento se ha dado gracias a artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Machine Gun Kelly y Willow, quienes inspirados por la misma Lavigne y otros cantantes como Hayley Williams, Fefe Dobson y The Veronicas de Paramore, buscan redefinir la escena alternativa actual.

“Es bueno ver que este género de música realmente se está apreciando en este momento. La gente está redescubriendo viejas bandas, y la nueva generación se está metiendo en la música rock”, indicó a Los Angeles Times.

“Good 4 U” de Olivia Rodrigo, una de las canciones más populares del 2021, tiene una influencia notoria de canciones como “Sk8r Boi” y “What The Hell”. Willow Smith ha citado a Lavigne como una gran influencia; y cuando Billie Eilish conoció a la estrella por primera vez en 2019, ella declaró en Instagram: " Gracias por hacerme lo que soy “.

“Es genial ver a otras artistas femeninas de la misma edad que yo cuando empecé. Están escribiendo sobre las cosas por las que están pasando a esa edad: saliendo por primera vez, rompiendo por primera vez, todas esas emociones intensas”, mencionó a la BBC.

Aunque para promocionar este nuevo disco, Lavigne tuvo que recurrir a las estrategias actuales de los artistas jóvenes, como su incursión a TikTok. “Todos me acosaban para que me uniera y, sinceramente, no estaba muy entusiasmada con eso”, admitió en entrevista con la BBC. Sin embargo, su primera publicación fue instantáneamente viral, teniendo más de 35 millones de reproducciones.