La cantante panameña Baby Karen, exponente internacional del Romantic Style de Panamá, anunció el lanzamiento de su nuevo tema “No está en venta”. Además, del 14 al 17 de octubre anunció que llegará a Perú para promocionar su canción y realizar algunas presentaciones.

El tema es de la autoría del Panameño Jorge Famiglietti, y la letra se basa en una manifestación de amor, en donde la ‘Diva del Romantic Style’, le describe a su actual pareja todo lo que siente por él y desea.

“Día a día vemos que las parejas ya no duran como antes, es por eso que mediante esta canción trato de expresar lo bonito que es el amor sano, sincero, porque el amor del bueno no daña, no hace sufrir, todo lo contrario. Cuando uno está en pareja hay que ser leales a la pareja por sobre todas las cosas, y la confianza y la comunicación lo es todo”, dijo la cantante internacional.

Este sencillo es una producción del mexicano Ricardo Ruíz Pérez, más conocido como ‘Ricky Rick’, quien impone su estilo con una instrumentación al ritmo de cumbia, con fusión de reguetón, complementado con sonidos actuales.

Cabe mencionar, que la panameña pisará suelo peruano para su gira promocional del 14 al 17 de octubre. Asimismo, tras escuchar de las delicias gastronómicas del Perú, la artista espera probar lo mejor de la cocina peruana.

¿Quién es Baby Karen?

La cantante Karen Esther Huaman Candelo, más conocida como Baby Karen, nació un 9 de noviembre en el distrito de La Chorrera, Panamá. Es hija de padre peruano y madre colombiana. Empezó su carrera artística a los 17 años, en las radios La Mega Panamá y Fabulosa Estéreo, su nombre se debe a que, en el año 2000, en sus inicios, la llamaron la “Baby”, por ser la artista más joven de su época en cantar reggae.

Baby Karen, ha cantado internacionalmente en países como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Bolivia, y en Perú, país que ama, ya que por sus venas corre sangre peruana.

