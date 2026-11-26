Babymetal nació de un concepto bastante particular dentro de la industria musical japonesa: una propuesta que combinaba la cultura idol con el heavy metal y que no surgió de la manera tradicional en que se forma una banda. Cuando publicaron su primer álbum, en 2014, Su-Metal tenía 16 años y Moametal y Yuimetal (quien dejó la banda en 2018) apenas 14. Prácticamente crecieron frente al público y dentro de una escena musical históricamente dominada por hombres. Pero la particularidad de su concepto logró transformarse en una identidad artística que hoy sienten propia millones de fans alrededor del mundo, incluido el Perú, a donde regresarán este 7 de diciembre como parte de su gira “World Tour 2026”.

Antes de su esperado retorno a Lima, Su-Metal, Moametal y Momometal (miembro de la banda desde el 2019) respondieron nuestras preguntas a través de un cuestionario enviado por correo electrónico, donde recordaron cómo transformaron los prejuicios de sus inicios en un aliciente para convertirse en las artistas consagradas que son hoy en día.

“Mirando hacia atrás, siento que enfrentamos mucho odio y prejuicios en aquellos días. Pero en ese momento, estaba desesperadamente concentrada en lo que tenía justo delante, luchando contra las barreras que nos oprimían a diario. Así que no creo haber sentido ninguna presión del tipo: “¡Tengo que superar esto!”, comentó Moamental, quien recuerda con claridad cómo su personaje se “convertía gradualmente” en parte de ella.

A lo largo de su carrera han compartido escenario y trabajado con grandes referentes del metal y el rock. Desde Rob Halford, de Judas Priest, en 2016, hasta sus colaboraciones con músicos como Tom Morello y Alissa White-Gluz.

“Si sigues adelante el tiempo suficiente, puedes encontrarte en la cima de la barrera antes de darte cuenta, y he aprendido de primera mano lo importante que es la perseverancia. Si perseveras en algo, llegará el día en que se convierta en algo natural, y poco a poco más gente lo verá, y algunos incluso empezarán a apreciarlo. Por eso creo que, incluso cuando un obstáculo parece insuperable, es importante seguir adelante”, añadió.

Recuerdos del Perú

La historia de Babymetal con el Perú es larga. Anunciaron su primer concierto en 2015 y rertornaron hace no mucho en 2024, con un concierto que les dejó grandes recuerdos a sus fans y a ellas souvenirs que hasta ahora tienen en sus hogares al otro lado del mundo.

“Durante nuestra última visita, recibí un adorable peluche con forma de alpaca. Me lo traje a Japón y ha estado en mi escritorio, cuidándome durante estos dos años. Por eso, Perú ocupa un lugar aún más especial en mi corazón”, dijo Moametal, secundada por sus compañeras.

“Recibimos unas alpacas súper adorables y esponjosas. Cada una se llevó una a casa, ¡y todavía las tenemos expuestas! Esta vez, ¡me encantaría encontrar una alpaca nueva para llevarme“, comentó Momometal para, luego, destacar que están alistando novedades para que los fans que ya las han visto en vivo sientan una experiencia sonora diferente.

“Puede que haya algunas canciones que nuestros fans en Perú escuchen en vivo por primera vez”, dijo, despertando la intriga.

Una banda que sorprende

Desde su primer álbum, Babymetal ha experimentado con diferentes sonidos y vertientes del metal, incorporando nuevos elementos sin perder esa identidad que las distingue. Si comparan las canciones de sus primeros años con las de su etapa actual, notarán cómo el grupo está dispuesto a apostar. Ellas lo resumen en una forma de ver la música como un juego.

“Hemos comprendido que el metal abarca mucho terreno y puede adaptarse al pop, a estilos emotivos e incluso a estilos inesperados. Siento que las posibilidades del metal, y de Babymetal, aún están por descubrirse en muchos lugares. Lo que más valoramos es un espíritu lúdico. Jugamos con las palabras y con los cambios de ritmo, y esos pequeños detalles se vuelven adictivos. Me gusta cómo, cuanto más escuchas, más encaja esa sensación inicial de rareza”, explica Su-Metal.

La experiencia en vivo del grupo también tiene un diferencia. A lo largo de su trayectoria, han contado con músicos de gran experiencia en su banda de acompañamiento, con instrumentistas que han pasado por agrupaciones como Galneryus, DELUHI y Fleshgod Apocalypse, además de músicos que han trabajado junto a figuras como Marty Friedman.

“Como su nombre indica, KAMI BAND es una verdadera banda de dioses”, dice Momometal sobre la banda que los acompaña y que por ello toma la palabra “kami”, que significa dios en japonés, en su título.

“Ellos ofrecen actuaciones maravillosas, únicas en su género. Nuestros conciertos no funcionarían sin ellos, y son esenciales para nuestra presentación. Escuchamos atentamente hasta el más mínimo detalle del sonido de la banda y bailamos para expresarlo, de modo que sentimos que actuamos en sintonía. Además, últimamente hemos estado haciendo más contacto visual durante los conciertos, y me alegra mucho sentir que construimos el escenario juntos”, añadió la artista.

En el metal encontramos muchas bandas que han conseguido trascender fronteras cantando en sus propios idiomas, como Vintersorg y Månegarm en sueco, o Finntroll, que también utiliza el sueco pese a ser una banda finlandesa. Babymetal ha construido gran parte de su identidad musical a partir del japonés.

“Habiendo cantado en japonés desde pequeña, creo que cantar en ese idioma sigue siendo donde mejor puedo demostrar mis fortalezas. Al hacerlo en el extranjero, además, he aprendido que el sonido del idioma japonés puede dar lugar a nuevos tipos de música, y que esta es una de nuestras mayores armas”, afirma Su-Metal.

El show en Lima será una oportunidad para disfrutar de uno de los actos musicales más llamativos del país del sol naciente.

Además… A saber El concierto de Babymetal en Lima será en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel el lunes 7 de diciembre. Las entradas están disponibles en Teleticket desde 153 soles.