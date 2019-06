"Baby, one more time" y otros 30 temas que fueron un boom en 1999

La expectativa por el supuesto fin del mundo y el inicio del nuevo milenio, la todavía hegemonía de MTV en la TV por cable, el nacimiento de estrellas adolescentes como Britney Spears y Christina Aguilera, el crossover de Ricky Martin con "Living, la vida loca" o el impulso que adquiría el Internet con la llegada de Napster y Google, eso fue 1999, solo por mencionar algunos de los momentos inolvidables de la cultura pop de ese año.

Quienes tienen actualmente entre 30 y 40 años de edad, vivieron en 1999 al ritmo de temas como "Baby, one more time", "Genie In A Bottle" o "Save Tonight".

Guste o no, Britney Spears, Christina Aguilera, Ricky Martin, Jennifer López, Backstreet Boys, se escuchaban cada hora en las radios, escalaban los charts musicales y sus videoclips eran transmitidos una y otra vez en cadenas de televisión como MTV.

A continuación, un repaso del top 30 de los temas que fueron un hit en 1999, el último año del milenio pasado, según Billboard.

Puesto 30 - "Someday" - Sugar Ray



Puesto 29 - "Fly Away" - Lenny Kravitz

Puesto 28 - "What it's Like" - Everlast

Puesto 27 - "What's It Gonna Be" -Busta Rhymes feat. Janet"

Puesto 26 - "Bailamos" - Enrique Iglesias

Puesto 25 - "All I Have To Give" -Backstreet Boys

Puesto 24 - "Fortunate" - Maxwell

Puesto 23 - "Last Kiss" - Pearl Jam

Puesto 22 - "Save Tonight" - Eagle-Eye Cherry

Puesto 21 - "Bills, Bills, Bills" - Destiny's Child

Puesto 20 - "Unpretty"- TLC

Puesto 19 - "Smooth" - Santana feat. Rob Thomas

Puesto 18 - "Angel" - Sarah McLachlan

Puesto 17 - "All Star" - Smash Mouth

Puesto 16 - "I'm Your Angel" - R. Kelly and Celine Dion

Puesto 15 - "I Want It That Way" - Backstreet Boys

Puesto 14 - "Have You Ever" - Brandy

Puesto 13 - "Slide" - Goo Goo Dolls

Puesto 12 - "If You Had My Love"- Jennifer Lopez



Puesto 11 - "Where My Girls At" - 702



Puesto 10 - "Livin' La Vida Loca" - Ricky Martin

Puesto 09 - "Nobody's Supposed To Be Here"- Deborah Cox

Puesto 08 - "Every Morning" - Sugar Ray

Puesto 07- "Genie In A Bottle" - Christina Aguilera

Puesto 06 - "Kiss Me" - Sixpence None The Richer

Puesto 05 - "Baby One More Time - Britney Spears

Puesto 04 - "Heartbreak Hotel" - Whitney Houston

Puesto 03 - "Angel Of Mine" - Monica

Puesto 02 - "No Scrubs" - TLC



Puesto 01 - "Believe" - Cher