“A los que creyeron en mí”: Bad Bunny agradece a fans peruanos que lo apoyaron en sus inicios

Este viernes 16 de enero, Lima fue testigo de un reencuentro cargado de nostalgia. Durante su esperado concierto en el Estadio Nacional, Bad Bunny hizo una pausa para rendir homenaje al público peruano, recordándolos como una pieza clave en el despegue de su carrera internacional.

“Son muchos años viniendo a esta tierra y recibiendo su apoyo. Gracias a los que creyeron en mí desde aquellos días... A los primeros que vieron lo que el mundo está viendo ahora... Muchas gracias”, expresó el puertorriqueño antes de realizar una reverencia frente a una multitud emocionada.

bad bunny después de cantar DILES canción de hace 10 años mandó un mensaje a sus reales que le siguieron desde el inicio xddd le va dar un derrame a cierta influencer pic.twitter.com/WtSBZvZ85R — emilio (@Uncafecommie) January 17, 2026

Este momento llegó tras la interpretación de “Diles”, el éxito de trap que lo lanzó a la fama hace casi una década. Desde la azotea de “La Casita”, el emblemático set de su gira ‘Debí tirar más fotos’, y vistiendo una casaca de Perú, el artista conectó con sus seguidores más antiguos.

El repertorio fue un equilibrio entre el presente y el pasado, haciendo vibrar al estadio con hits recientes como “Vuelve” y “Acho PR”, pero también rescató clásicos como “Callaita” y “La Canción”. Además, sorprendió al público limeño con una interpretación exclusiva de “Si estuviéramos juntos”.

Aunque rindió homenaje al Perú, el cantante protagonizó un lapsus durante su concierto, cuando, en pleno show en Lima, exclamó “Chile” en lugar de “Perú”, desconcertando a sus seguidores. Hasta el momento, no ha ofrecido una aclaración al respecto.

Cabe precisar que el artista se presentará esta noche, sábado 17 de enero , en su segunda y última fecha en el coloso de José Díaz, donde se espera un despliegue igual de masivo.

El éxito de Bad Bunny y sus inicios en Perú

La realidad de Bad Bunny hoy dista mucho de su primera visita en julio de 2017. En aquel entonces, con solo 23 años, el artista recorría distritos como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Ate, realizando hasta tres presentaciones por noche en locales como Kenkos, La Choza o Kapital Sur.

En esa época, las entradas costaban entre 25 y 100 soles, y todo su equipo cabía en el asiento trasero de una camioneta, según relata una nota de El Comercio.

Joel Yarlequé, el empresario que lo trajo por primera vez, recuerda que el fenómeno ya se sentía. “Desde el aeropuerto hasta las discotecas, era un loquerío”, dijo.

Desde aquellos shows en Lima, el ascenso de Benito Martínez ha sido meteórico. Tras el éxito de álbumes como "X 100pre" y "YHLQMDLG", el artista alcanzó el estatus de leyenda global con "Un verano sin ti".