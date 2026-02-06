Bad Bunny asegura que su show en el Super Bowl LX “será una gran fiesta”

Escuchar
Por Redacción EC

Bad Bunny aseguró este jueves que convertirá el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta” y que llevará “mucha cultura puertorriqueña” al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.

