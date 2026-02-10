Resumen

Bad Bunny aumentó en 470% sus reproducciones en Spotify en Estados Unidos tras el Super Bowl. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Por Redacción EC

Las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470% y las globales crecieron un 210% tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

