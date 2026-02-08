Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bad Bunny apunta a hacer historia en el Super Bowl 2026. (Foto: EFE)
Bad Bunny apunta a hacer historia en el Super Bowl 2026. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El espectáculo del entretiempo del puertorriqueño Bad Bunny durante el Super Bowl LX, que se disputará este domingo, prevé desbancar a la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV como el ‘show’ latino más visto de la historia de la televisión en EE.UU., según expertos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Bad Bunny busca ser el show latino más visto de la historia de Estados Unidos en el Super Bowl
Música

Bad Bunny busca ser el show latino más visto de la historia de Estados Unidos en el Super Bowl

Super Bowl 2026 con Bad Bunny EN VIVO: sigue el minuto minuto del show de medio tiempo
Música

Super Bowl 2026 con Bad Bunny EN VIVO: sigue el minuto minuto del show de medio tiempo

“Aún no todo está perdido”: Habla el director de “Arco”, la cinta francesa que compite en los Óscar
Luces

“Aún no todo está perdido”: Habla el director de “Arco”, la cinta francesa que compite en los Óscar

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
Actualidad

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima