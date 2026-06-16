Resumen

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El cantante puertorriqueño culminó una serie histórica de diez presentaciones en el estadio Metropolitano, donde reunió a miles de espectadores. (Foto: Kiko Huesca / EFE)
El cantante puertorriqueño culminó una serie histórica de diez presentaciones en el estadio Metropolitano, donde reunió a miles de espectadores. (Foto: Kiko Huesca / EFE)
Por Redacción EC

Bad Bunny puso fin a su exitoso ciclo de conciertos en Madrid, España con un emotivo mensaje de promesa para sus fans. El cantante puertorriqueño culminó una serie histórica de diez presentaciones en el Estadio Metropolitano, donde reunió a miles de espectadores.

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