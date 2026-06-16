Bad Bunny puso fin a su exitoso ciclo de conciertos en Madrid, España con un emotivo mensaje de promesa para sus fans. El cantante puertorriqueño culminó una serie histórica de diez presentaciones en el Estadio Metropolitano, donde reunió a miles de espectadores.

Durante su última actuación, celebrada el 15 de junio, el intérprete de ‘Tití me preguntó’ aprovechó los minutos finales del espectáculo para agradecer el cariño recibido por parte del público español. Visiblemente emocionado, destacó que los conciertos fueron una celebración de los momentos simples de la vida, como cantar, bailar, reír y compartir experiencias con otras personas.

“Este es un show para disfrutar de las cosas sencillas de la vida: cantar, reír, bailar, sudar” y para “olvidar de lo que está pasando afuera y disfrutar en familia”, dijo el cantante puertorriqueño.

El cantante puertorriqueño culminó una serie histórica de diez presentaciones en el estadio Metropolitano, donde reunió a miles de espectadores. (Foto: Kiko Huesca / EFE)

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando Bad Bunny se dirigió directamente a sus seguidores para expresar lo especial que había sido su regreso a Madrid. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a presentarse en la ciudad.

“Nunca olvidaré mi regreso a Madrid. Y no lo olviden, hay que dar más abrazos…Prometo intentar volver pronto”, precisó el ‘Conejo malo’.

La residencia del artista en la capital española se convirtió en un histórico récord de asistencia. De acuerdo con los reportes difundidos tras el cierre de la gira en Madrid, más de 640.000 personas asistieron a los diez conciertos, una cifra que confirma el enorme impacto del cantante en el mercado europeo.

El cantante puertorriqueño culminó una serie histórica de diez presentaciones en el estadio Metropolitano, donde reunió a miles de espectadores. (Foto: Kiko Huesca / EFE)

El último espectáculo también estuvo marcado por la presencia de invitados especiales, como el cantante español Quevedo, quien apareció por sorpresa para interpretar junto a Bad Bunny algunos de los temas más populares de ambos artistas

Además de batir un récord histórico, Bad Bunny ha introducido en España un formato de conciertos inédito por su escala y continuidad, un modelo que la colombiana Shakira replicará en septiembre con doce actuaciones.