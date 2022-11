Si Vijay Kesh hubiese escuchado la frase “Compite solo contigo mismo”, probablemente ahora sería un ingeniero de software. El freestyler peruano que recientemente brindó un show en el mismo escenario de Bad Bunny, fue en su momento un geek ansioso por demostrar a los brabucones de su colegio que era capaz de rapear mejor que ellos.

Pero quizá su competencia más ardua, fue batallar contra los argumentos de su madre que le impedían abandonar la universidad a los 19 años. Su creciente fama en las plazas de diversas provincias del Perú lo posicionaron como uno de los favoritos dentro de la liga profesional de freestyle, FMS Perú. En ese entonces, era conocido como ‘New Era’, y la demanda que trae consigo la popularidad lo obligó a dejar sus estudios, aunque con la promesa de que algún día los volvería a retomar.

Si la cumple o no, ahora esa decisión es totalmente suya. Atrás quedó la duda de sus padres que hoy viven orgullosos de los logros de su hijo. Este año, Vijay no solo logró convertirse en el primer rapero peruano en clasificar a la final del FMS International 2022, sino que también está trabajando en su primer álbum discográfico. En entrevista con El Comercio, habla acerca de su presentación en el Estadio Nacional, su evolución como freestyler y las referencias musicales que lo inspiran como artista.

— ¿Cómo te contactaron para brindar un espectáculo junto a los teloneros del concierto de Bad Bunny?

A mí me avisaron el mismo domingo por la mañana. Yo estaba regresando de Trujillo y bueno, qué mejor oportunidad; acepté de una e hice lo que lo que tuve que hacer sobre el escenario. Lo disfruté y me encantó. Fue un honor, nunca me imaginé estar ahí, hasta ahora no me lo creo.

— Y ya que te presentabas junto a ellos, ¿te preocupó las críticas hacia Tourista?

Yo no creo que esta controversia haya sido para crucificar a Tourista, aunque entiendo que cometieron un error y como tal tienen que aceptarlo. El guitarrista solo dio su opinión, pero el problema vino cuando vieron que iban a abrir el concierto de Bad Bunny. porque quizás si ellos no se hubieran presentado, nadie les hubiera dicho nada, estoy casi seguro de que lo hubieran pasado por alto. Yo conocí a los miembros de la banda y creo que son muy buenas personas. Son sencillos, simples y humildes, les gusta lo que hacen; como banda están muy unidos. Este problema lo supieron afrontar, estuve ahí con ellos y les agradezco mucho la invitación. Ya para más adelante hay que cuidar las palabras.

— Regresemos a los inicios, ¿cómo crees que has cambiado desde tu etapa como New Era hasta Vijay?

No creo que haya cambiado, sino que he demostrado lo que en realidad soy. Como New Era estaba muy escondido, solo era un batallador. Vijay es un freestyler que improvisa en el escenario, y brinda un buen show con una gran puesta en escena. He sido este rapero siempre, pero no lo había demostrado en las plazas. Mi personalidad es así como me ves ahora en el escenario, o sea, soy súper imbécil, hago cosas locas, y salto de aquí para allá. Con el tiempo he logrado abrirme hacia el público y al ver que lo recibían de buena manera, lo sigo haciendo. Ahora soy un “rapero internacional”, tampoco es que haya ido tantos países, pero sí soy más profesional gracias a que ya tengo un equipo de trabajo.

— Para muchos competidores de freestyle es un paso casi natural terminar haciendo música, ¿qué te llevó a ti tomar esa ruta?

Lo que me llevó a la música fue el querer expresar lo que yo sentía en diferentes momentos de mi vida. Cuando era aún un pequeño batallador de plazas, no se me metía a la cabeza ni me llamaba la atención producir música; ahora me arrepiento bastante de no haber empezado antes, ya que inicié recién en el 2018 y yo rapeaba desde el 2014. Lo que me decidió finalmente a hacerlo fue darme cuenta de que, quizá no era el mejor del mundo, pero me gustaba lo que hacía, y a la gente que conozco también- Sé que no soy el artista más pegado del año, pero tengo público al que le gusta mis canciones y creo que me debo a ellos.

— ¿Cómo definirías el tipo de música que realizas?

Siempre trato de incursionar en nuevos géneros como para que mi público sepa que yo no estoy haciendo esto solo por hacerlo, sino que de verdad quiero hacerlo bien. Ahora estoy estudiando producción musical por internet, y creo que estoy mejorando mucho. Las canciones que voy a soltar ahora van a tener una calidad profesional. Ya anteriormente había sacado álbumes, pero no tuvieron la calidad que hubiese querido. No es que mis canciones sean malas, pero quiero profesionalizarme y hace música con una producción decente para que llegue a todo el mundo. Solo espero que me vaya bien para después poder ayudar a los demás.

— ¿Cuáles son los artistas a los que tomas como referencias dentro del género urbano?

Tomo como referencia a los de Argentina: Duki y Tiago PZK, son muchachos que empezaron en la plaza, jóvenes como yo, que pudieron llegar a los grandes escenarios. Ahora son top mundial y tienen canciones que superan los 100 millones de visitas. Me da entender que, si ellos pueden, yo también, porque no considero que tenga menos talento. Me sirven como inspiración, sobre todo porque ellos no tienen vergüenza de contar su historia. Aunque también se debe a que los argentinos son un público muy unido que, si ve a un muchacho sobresalir, lo levantan. En cambio, aquí en el Perú, si bien apoyan bastante, a veces nos olvidamos de lo que genera la unión. Si nos uniéramos para apoyar a cualquier artista emergente esto crecería mucho más, sobre todo en el género urbano.

— Se suele decir que la rigidez de los torneos y batallas de freestyle terminan limitando la creatividad de los artistas y por eso deciden retirarse. Desde tu experiencia, ¿crees que es cierto?

Sí, las batallas te limitan bastante, no solamente emocionalmente, sino también en lo laboral. A veces hay temporadas donde me han tocado muchos eventos y no puedo hacer nada el resto de la semana. Entonces debo irme a otro país y estar ahí una o dos semanas sin poder hacer mucho, aunque igual siempre trato de estar haciendo mi música, a veces escribiendo en el avión, el hotel o incluso en la calle. Pero esto de las batallas tienen una carga emocional muy grande, porque hay mucha gente que te ama y claro, otra mucha gente que te odia. Lo que yo hago es concentrarme en la gente que me quiere y es por eso que me seguirán viendo en las batallas hasta quién sabe cuánto tiempo más, yo espero que todavía sea mucho tiempo más.