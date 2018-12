"X100PRE", el primer álbum del reggaetonero Bad Bunny, recibió reseñas favorables en "The New York Times", uno de los periódicos más prestigiosos en los Estados Unidos.

"Mejor que cualquier álbum en la memoria reciente", dice el crítico Jon Caramica del material que, según su percepción, destaca por la "fluidez" de los ritmos de la música latina contemporánea.

"Cómo varios géneros se encuentran en un diálogo regular de alto nivel y cómo los intérpretes óptimos para este momento, piense en Ozuna o J Balvin, encuentra hilos comunes y aproximaciones vocales que abarcan ritmos", se lee en el citado medio.

"(El disco) subraya lo que ha hecho a Bad Bunny tan valioso en los últimos años. Es una figura camaleónica, adaptable a casi cualquier estilo, con una voz amplia y borrosa que se funde en los márgenes", añade la publicación.

EL TIEMPO LE DIO LA RAZÓN

Bad Bunny lanzó el disco en la noche de Navidad y en una posterior transmisión en sus redes sociales criticó duramente a la industria por no haber confiado en su material discográfico.

El puertorriqueño señaló que su nuevo proyecto está alejado de lo bailable porque sentía que "era muy necesario hacer algo diferente" y que pudiera complacerlo como artista.

En ese sentido, Bad Bunny aseguró que "las compañías del reguetón están obsoletas, eso de hacer un corillo y ponerle el mismo nombre a la canción. Nosotros nos dedicamos a hacer arte, a hacer música", afirmó.

Bad Bunny también detalló algunos pormenores detrás de su trabajo discográfico y los problemas que tuvo con Hear This Music, la compañía independiente que lo llevó a la fama.

"La compañía nunca quiso que yo 'tirara' un álbum, nunca me permitieron, nunca me dieron el apoyo, siempre me lo negaban", precisó Bad Bunny.