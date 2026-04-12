Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bad Bunny declara su amor por el Perú a través de su cuenta oficial de Instagram. (Foto: Luis Robayo - AFP / Instagram - Bad Bunny)
Bad Bunny declara su amor por el Perú a través de su cuenta oficial de Instagram. (Foto: Luis Robayo - AFP / Instagram - Bad Bunny)
Por Redacción EC

Tras publicar una serie de videos del Perú, el cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a todos al compartir una extensa carta de amor al país, resaltando que el público lo apoyó desde el inicio de su carrera. Además, celebró con emoción la gran acogida que tuvieron sus conciertos en enero del presente año.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.