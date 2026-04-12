Tras publicar una serie de videos del Perú, el cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a todos al compartir una extensa carta de amor al país, resaltando que el público lo apoyó desde el inicio de su carrera. Además, celebró con emoción la gran acogida que tuvieron sus conciertos en enero del presente año.

A través de sus stories de Instagram, el intérprete de “Me porto bonito” publicó un extenso mensaje en el que se sumó a la tendencia de “Perú es clave” y resaltó que esta expresión “no es una frase vacía, es un hecho”.

“Tengo muchas anécdotas e historias que marcaron mi vida y mi carrera estando en este maravilloso país. Llevo visitándolos desde el 2017 y siempre me han mostrado su amor, pero esta vez se sintió diferente. Fue como un amor con más confianza de que ya nos conocemos y de que siempre estaremos conectados, no por moda, sino desde moda jaja los míos entienden”, resaltó el cantante boricua.

Bad Bunny declara su amor por el Perú a través de su cuenta oficial de Instagram. (Foto: Instagram / Bad Bunny)

“Estaba muy emocionado por cantar con ustedes de nuevo, en especial mis canciones de salsa, sabiendo que son amantes de ella y que siempre han abrazado a los artistas de mi tierra. Para mí era importante su aprobación y la manera en que cantaron lo dijo todo. Perú, gracias por recibirme una vez más con el amor y la amabilidad que lo hicieron... ¡Asu mare! Me fui de su tierra lleno de alegría y energía, amándolos y respetándolos más que nunca, con muchas ganas de volver”, agregó.

El mensaje de Bad Bunny terminó con una sincera confesión de su infancia: “Pd: curiosamente, Perú es una de mis palabras favoritas desde chiquito”.

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Bad Bunny se ha robado la atención de todos al compartir imágenes inéditas de una reciente visita al país. (Foto: Captura Instagram / Bad Bunny)

De esta manera, Bad Bunny reafirmó su conexión con el Perú y destacó usando términos reconocidos en el país como “Perú es clave” y “Asu mare”, expresiones usadas de forma cotidiana por los peruanos.

Como se recuerda, Bad Bunny ofreció dos conciertos a ‘casa llena’ en enero en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira “DeBí TiRaR MáS FOtoS World Tour 2026”, presentaciones que realizó antes de su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl.