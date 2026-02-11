Escuchar
Bad Bunny desaparece de las redes sociales tras su show en el Super Bowl LX | (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
/ PATRICK T. FALLON
Por Agencia EFE

Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, e incluso borró su foto de perfil, lo que ha causado sorpresa entre los 53 millones de seguidores que el puertorriqueño tiene en la red social.

