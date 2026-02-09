Bad Bunny en el Super Bowl 2026: la queja de Donald Trump, el “silencio” de Green Day y más detalles de la noche

Por Alfonso Rivadeneyra García

Hay una pregunta que queda en el aire luego de ver la presentación de Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más visto de todo Estados Unidos: ¿Hasta dónde crecerá este puertorriqueño que puso a bailar a un público mayoritariamente angloparlante? Fueron 68.500 en el estadio Levi’s de California, millones más en todo el mundo a través de la TV por cable y el streaming. Lo hizo con un repertorio en español casi en su totalidad, a pesar de los detractores que hicieron su ceremonia paralela, “totalmente americana”, para oponerse a la decisión de la NFL y la AFL en apostar por el artista latino del momento.

