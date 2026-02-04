De Shakira y JLo a Bad Bunny: la línea latina del Show de Medio Tiempo en el Super Bowl

A solo cuatro días de la esperada final de Super Bowl 2026, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle, los fanáticos también están a la expectativa del Show del Medio Tiempo a cargo del último ganador del Grammy por Mejor Álbum del Año, el puertorriqueño Bad Bunny.

Y es que, el boricua se une a la lista de latinos y latinas que ya han estado en el megaevento que ahora tiene como sede la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos.

El artista puertorriqueño, reciente ganador del Grammy a Mejor Álbum del Año, encabezará el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026. (Foto: AFP)

Shakira y JLo en el Super Bowl del 2020: Shakira y JLo aparecieron juntas en el show del Medio Tiempo, ambas como headliners, y tuvieron como invitados a Bad Bunny y J Balvin.

Shakira y Jennifer López hicieron historia en el Super Bowl 2020. (Foto: AFP)

Gloria Estefan en el Super Bowl del 1992: aunque el show no era tan grande como lo es Estefan hizo historia al ser la primera latina en protagonizar el evento.

Otros artistas de ascendencia latina que han aparecido en el Half Time Show:

Christina Aguilera y Enrique Iglesias en el Super Bowl del 2000. Ambos representaron a la generación bicultural que empezaba a destacar en las listas mundiales.

Gustavo Dudamel y la Orquesta Juvenil de Los Ángeles en el Super Bowl del 2016. La participación del venezolano en la edición 50 de la celebración fue resultado de una invitación directa de Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay.

Bruno Mars en el Super Bowl del 2014. Apenas dos años más tarde, el puertorriqueño volvió a la escena para colaborar con Coldplay y Beyoncé en la celebración número 50 llevada a cabo en el Estadio Levi’s en California.

Arturo Sandoval y el Miami Sound Machine en el Super Bowl del 1995. Su solo de trompeta aportó un toque de jazz latino a una gran producción que contó con más de mil artistas sobre el escenario.

