Bad Bunny en el Super Bowl 2026: todo lo que debes saber sobre el evento que paraliza al mundo
El puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, un evento global que promete música, deporte y sorpresas para millones de espectadores el domingo 8 de febrero.
El Super Bowl no es solo el partido de fútbol americano que define al campeón de la NFL, sino uno de los eventos mediáticos más importantes del año a nivel mundial. Para su edición LX, programada para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la audiencia espera no solo el duelo entre equipos, sino un espectáculo cultural a la altura de su tradición.
Este año, el foco está puesto en Bad Bunny, el artista urbano puertorriqueño que ha marcado récords globales y se convierte en el primer cantante latino e hispanohablante en encabezar como solista el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Su presentación, respaldada por Apple Music, generó expectativa desde su anuncio y promete llevar al ritmo del reguetón y el trap latino la fiesta más vista de la televisión.
¿Cuándo será el Super Bowl?
El Super Bowl 2026 se jugará el domingo 8 de febrero de 2026.
Hora de inicio oficial: 6:30 p.m. (hora del Este de EE. UU.) / 3:30 p.m. (hora del Pacífico)
El espectáculo de medio tiempo, con Bad Bunnycomo protagonista, está programado para comenzar después del segundo cuarto del partido, estimándose entre las 8:00 y 8:30 p.m.
¿Dónde ver el Super Bowl?
El Super Bowl LX será transmitido en televisión por NBC en los Estados Unidos, con transmisión en español a través de Telemundo. También estará disponible en plataformas de streaming como Peacock y NFL+, lo que permite a los fanáticos seguir el juego y el espectáculo desde múltiples dispositivos.
¿Quiénes se presentarán en el Super Bowl?
Además de Bad Bunny en el halftime show, el Super Bowl LX contará con varias actuaciones musicales destacadas antes del juego:
Charlie Puth interpretará el Himno Nacional de EE. UU..
Brandi Carlile cantará America the Beautiful.
Coco Jones se hará cargo de Lift Every Voice and Sing.
La banda Green Day participará con un set especial como parte de las celebraciones del 60° aniversario del Super Bowl.
El Super Bowl es famoso por estrenar avances de películas que generan expectativa global. Entre los tráilers esperados o rumorados para este año destacan algunos de los largometrajes más anticipados de 2026, con avances exclusivos durante los espacios publicitarios del partido.
The Mandalorian & Grogu — Star WarsLucasfilm estrenará un adelanto de esta película de Star Wars, con Pedro Pascal como Din Djarin y Grogu, en su primera aventura cinematográfica desde El ascenso de Skywalker.
Toy Story 5 — Pixar / DisneyLa esperada quinta entrega de la saga animada Toy Story tendrá un tráiler en la transmisión, con Woody y Buzz enfrentando nuevos retos.
Hoppers — PixarAdemás de Toy Story 5, Pixar también podría mostrar un avance de Hoppers, otra película animada programada para 2026.
Super Mario Galaxy: La película — Universal / IlluminationEl filme basado en el universo de Mario Bros. es otro título con un trailer que se espera durante el Super Bowl, dirigido a audiencias familiares.
Minions 3 — UniversalUniversal Pictures probablemente aprovechará el evento para mostrar imágenes de la tercera entrega de los Minions, que llega en 2026.
Scream 7 — ParamountLa saga de terror Pánico regresará con su séptimo capítulo, cuyo tráiler está entre los confirmados para el Super Bowl.
Michael — Biopic de Michael JacksonEl biopic Michael —centrado en la vida del Rey del Pop— también tendrá un adelanto durante el evento, según reportes de medios especializados.
Devoradores de Estrellas (Star Eaters) — Adaptación sci-fiLa adaptación del libro de Andy Weir, protagonizada por Ryan Gosling, está listada entre los tráilers que se esperan ver.
Entre los proyectos de Marvel que no presentarán avances durante la transmisión se encuentran:
Avengers: Doomsday
Spider-Man: Brand New Day
