Bad Bunny en el Super Bowl 2026: todo lo que debes saber sobre el evento que paraliza al mundo

El Super Bowl no es solo el partido de fútbol americano que define al campeón de la NFL, sino uno de los eventos mediáticos más importantes del año a nivel mundial. Para su edición LX, programada para el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, la audiencia espera no solo el duelo entre equipos, sino un espectáculo cultural a la altura de su tradición.

Este año, el foco está puesto en Bad Bunny, el artista urbano puertorriqueño que ha marcado récords globales y se convierte en el primer cantante latino e hispanohablante en encabezar como solista el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Su presentación, respaldada por Apple Music, generó expectativa desde su anuncio y promete llevar al ritmo del reguetón y el trap latino la fiesta más vista de la televisión.

El artista puertorriqueño ya había tenido una breve aparición en el Super Bowl 2024 como invitado, pero esta será su primera vez liderando en solitario el show de medio tiempo.

¿Cuándo será el Super Bowl?

El Super Bowl 2026 se jugará el domingo 8 de febrero de 2026.

Hora de inicio oficial: 6:30 p.m. (hora del Este de EE. UU.) / 3:30 p.m. (hora del Pacífico)

6:30 p.m. (hora del Este de EE. UU.) / 3:30 p.m. (hora del Pacífico) El espectáculo de medio tiempo, con Bad Bunny como protagonista, está programado para comenzar después del segundo cuarto del partido, estimándose entre las 8:00 y 8:30 p.m.

¿Dónde ver el Super Bowl?

El Super Bowl LX será transmitido en televisión por NBC en los Estados Unidos, con transmisión en español a través de Telemundo. También estará disponible en plataformas de streaming como Peacock y NFL+, lo que permite a los fanáticos seguir el juego y el espectáculo desde múltiples dispositivos.

El recinto que albergará el Super Bowl LX tiene capacidad para más de 68 mil espectadores y ya fue sede del Super Bowl 50 en 2016, con Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. / Jairo Rúa

¿Quiénes se presentarán en el Super Bowl?

Además de Bad Bunny en el halftime show, el Super Bowl LX contará con varias actuaciones musicales destacadas antes del juego:

Charlie Puth interpretará el Himno Nacional de EE. UU. .

interpretará el . Brandi Carlile cantará America the Beautiful .

cantará . Coco Jones se hará cargo de Lift Every Voice and Sing .

se hará cargo de . La banda Green Day participará con un set especial como parte de las celebraciones del 60° aniversario del Super Bowl.

LEE MÁS: Bad Bunny logra importante récord en China en la previa de su show en el Super Bowl LX

¿Qué trailers se verán en el Super Bowl?

El Super Bowl es famoso por estrenar avances de películas que generan expectativa global. Entre los tráilers esperados o rumorados para este año destacan algunos de los largometrajes más anticipados de 2026, con avances exclusivos durante los espacios publicitarios del partido.

The Mandalorian & Grogu — Star Wars Lucasfilm estrenará un adelanto de esta película de Star Wars , con Pedro Pascal como Din Djarin y Grogu, en su primera aventura cinematográfica desde El ascenso de Skywalker .

— Lucasfilm estrenará un adelanto de esta película de , con Pedro Pascal como Din Djarin y Grogu, en su primera aventura cinematográfica desde . Toy Story 5 — Pixar / Disney La esperada quinta entrega de la saga animada Toy Story tendrá un tráiler en la transmisión, con Woody y Buzz enfrentando nuevos retos.

— La esperada quinta entrega de la saga animada tendrá un tráiler en la transmisión, con Woody y Buzz enfrentando nuevos retos. Hoppers — Pixar Además de Toy Story 5 , Pixar también podría mostrar un avance de Hoppers , otra película animada programada para 2026.

— Además de , Pixar también podría mostrar un avance de , otra película animada programada para 2026. Super Mario Galaxy: La película — Universal / Illumination El filme basado en el universo de Mario Bros. es otro título con un trailer que se espera durante el Super Bowl, dirigido a audiencias familiares.

— El filme basado en el universo de Mario Bros. es otro título con un trailer que se espera durante el Super Bowl, dirigido a audiencias familiares. Minions 3 — Universal Universal Pictures probablemente aprovechará el evento para mostrar imágenes de la tercera entrega de los Minions, que llega en 2026.

— Universal Pictures probablemente aprovechará el evento para mostrar imágenes de la tercera entrega de los Minions, que llega en 2026. Scream 7 — Paramount La saga de terror Pánico regresará con su séptimo capítulo, cuyo tráiler está entre los confirmados para el Super Bowl.

— La saga de terror regresará con su séptimo capítulo, cuyo tráiler está entre los confirmados para el Super Bowl. Michael — Biopic de Michael Jackson El biopic Michael —centrado en la vida del Rey del Pop— también tendrá un adelanto durante el evento, según reportes de medios especializados.

— El biopic —centrado en la vida del Rey del Pop— también tendrá un adelanto durante el evento, según reportes de medios especializados. Devoradores de Estrellas (Star Eaters) — Adaptación sci-fiLa adaptación del libro de Andy Weir, protagonizada por Ryan Gosling, está listada entre los tráilers que se esperan ver.

Entre los proyectos de Marvel que no presentarán avances durante la transmisión se encuentran: