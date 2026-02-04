Bad Bunny en el Super Bowl: conoce por qué no recibirá pago por su presentación

Escuchar
Bad Bunny será la principal atracción del show del medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará en San Francisco, aunque no recibirá pago por su presentación. La decisión responde a una regla histórica de la NFL y no guarda relación con el reciente discurso político del artista, que generó repercusión internacional tras la última edición de los premios Grammy.

