Bad Bunny en el Super Bowl: conoce por qué no recibirá pago por su presentación

Bad Bunny será la principal atracción del show del medio tiempo del Super Bowl LX, que se realizará en San Francisco, aunque no recibirá pago por su presentación. La decisión responde a una regla histórica de la NFL y no guarda relación con el reciente discurso político del artista, que generó repercusión internacional tras la última edición de los premios Grammy.

El anuncio se produce pocos días después de que DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtiera en el primer álbum en español en ganar el Grammy a Álbum del Año. Durante la ceremonia, el cantante puertorriqueño criticó las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que amplificó su perfil como referente cultural y político a nivel global.

Según informó la revista Forbes, la ausencia de pago no constituye una excepción ni una sanción. La NFL mantiene desde hace años la política de no pagar honorarios a los artistas principales del espectáculo del medio tiempo. La única compensación directa es un monto simbólico de algunos cientos de dólares, exigido por los sindicatos del sector.

La liga considera el Halftime Show como la mayor vitrina promocional de la industria del entretenimiento, al ofrecer entre 12 y 15 minutos de exposición mundial ante cientos de millones de espectadores. En 2024, la presentación de Kendrick Lamar superó los 133 millones de televidentes en transmisión en vivo, mientras que el video del show alcanzó más de 150 millones de visualizaciones en YouTube.

El impacto se reflejó de inmediato en el consumo musical. De acuerdo con datos de Spotify, la canción Not Like Us incrementó en 430% sus reproducciones tras el Super Bowl. Ese impulso fortaleció una gira que recaudó cerca de 360 millones de dólares y permitió a Lamar cerrar el año como el cuarto músico mejor pagado del mundo.

Ese mismo efecto explica por qué Bad Bunny aceptó participar sin recibir pago, pese a ingresos estimados en 66 millones de dólares durante 2025, según Forbes. El valor promocional es tan alto que algunos artistas incluso han invertido dinero propio para ampliar sus espectáculos. The Weeknd, en 2021, y Dr. Dre, en 2022, aportaron millones de dólares personales para elevar la producción, que suele contar con un presupuesto conjunto de la NFL y Apple Music superior a los 10 millones de dólares.

Desde 2019, la selección de los artistas del show del medio tiempo está a cargo de Roc Nation, empresa fundada por Jay-Z, una alianza que ha fortalecido la diversidad cultural del espectáculo. La elección de Bad Bunny profundiza esa línea, ya que protagonizará el primer Halftime Show mayoritariamente en otro idioma.

Para especialistas, la decisión responde también a una estrategia de expansión global. El profesor Jorell Meléndez-Badillo, de la Universidad de Wisconsin, señaló que la NFL busca conectar con audiencias fuera de Estados Unidos, en un contexto de crecimiento sostenido de la música latina.

Spotify reportó que este género creció 2.500% en la última década y actualmente representa el 27% de los streams globales. Bad Bunny cerró 2025 como el artista más escuchado del mundo, con 19,8 billones de reproducciones, y llegará al Super Bowl LX en el punto más alto de su carrera.

