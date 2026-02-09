Sorpresa en el Super Bowl: Bad Bunny mencionó al Perú en pleno show de medio tiempo

Bad Bunny sorprendió al público del Super Bowl al mencionar al Perú durante el cierre de su show de medio tiempo. El gesto ocurrió al final de su presentación, cuando el cantante tomó el micrófono para enviar un mensaje que fue seguido con atención por millones de espectadores.

“Dios bendiga a América”, dijo el artista antes de nombrar a distintos países del continente. En su mensaje incluyó a Chile, Bolivia, Guyana, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Estados Unidos y Canadá.

La mención fue recibida con entusiasmo por los seguidores del cantante en la región y rápidamente se difundió en redes sociales, donde el fragmento del discurso se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo.

El show de Bad Bunny marcó un hito en el Super Bowl al ser el primero encabezado por un artista con un repertorio íntegramente en español, con una puesta en escena cargada de referencias culturales latinoamericanas.