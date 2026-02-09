La boda celebrada durante la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl fue real

La boda realizada durante la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl fue una unión real. Así lo confirmó el representante del artista puertorriqueño a la revista Variety.

La ceremonia se llevó a cabo en pleno escenario, como parte de la escenografía del show encabezado por el llamado “conejo malo”, y se desarrolló ante millones de espectadores que seguían la transmisión del evento deportivo más visto de Estados Unidos.

El hecho ocurrió durante un Super Bowl histórico, en el que Bad Bunny se convirtió en el primer artista en liderar el espectáculo de medio tiempo con un repertorio musical íntegramente en español, marcado por referencias a la cultura puertorriqueña.

Al show se sumaron apariciones de figuras como Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko, además de las participaciones musicales de Lady Gaga y Ricky Martin, que acompañaron al artista en distintos momentos del espectáculo.