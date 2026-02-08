Lady Gaga y Ricky Martin acompañaron a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bad Bunny y Lady Gaga se presentan durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026.
/ CHRIS TORRES
Por Redacción EC

Lady Gaga y Ricky Martin fueron las principales apariciones sorpresa del show de medio tiempo del Super Bowl LX, realizado este domingo, en una presentación liderada por Bad Bunny. El espectáculo destacó por ser el primero en la historia del evento con un repertorio musical completamente en español.

