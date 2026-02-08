Lady Gaga y Ricky Martin acompañaron a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Lady Gaga y Ricky Martin fueron las principales apariciones sorpresa del show de medio tiempo del Super Bowl LX, realizado este domingo, en una presentación liderada por Bad Bunny. El espectáculo destacó por ser el primero en la historia del evento con un repertorio musical completamente en español.

Lady Gaga ingresó a la escena vestida con un vestido azul y sorprendió al público al interpretar “Die With A Smile” en una versión con ritmo latino. Luego, la cantante se sumó a Bad Bunny en el inicio de “Baile inolvidable”, con una breve coreografía sobre el escenario.

Minutos después, Ricky Martin apareció sentado en una de las sillas blancas que forman parte de la portada de su disco DtMf. El cantante interpretó “Lo que pasó en Hawaii”, antes de que el espectáculo continuara con “El apagón”.

SANTA CLARA (United States), 09/02/2026.- Ricky Martin performs the NFL Super Bowl LX Apple Music Halftime Show at LeviÄôs Stadium in Santa Clara, California, USA, 08 February 2026. The New England Patriots are facing the Seattle Seahawks in Super Bowl LX. EFE/EPA/CHRIS TORRES / CHRIS TORRES

El show fue encabezado por el artista puertorriqueño, quien abrió el descanso con “Tití me preguntó”, vestido con un jersey color crema y referencias visuales a la cultura de Puerto Rico. La puesta en escena incluyó imágenes de la vida cotidiana en la isla y referencias a su identidad cultural.

Celebridades en las tribunas del Super Bowl

El Super Bowl también congregó a figuras del espectáculo y el deporte en el Levi’s Stadium. Entre los asistentes se encontraban Sofía Vergara, Roger Federer y Jon Bon Jovi, además de Justin Bieber junto a su esposa Hailey, Jay-Z con sus hijas Rumi y Blue Ivy, y el actor Adam Sandler.

En la previa del partido se vio al exquarterback Tom Brady y al jugador Travis Kelce sobre el césped, en medio de la atención mediática por la ausencia de Taylor Swift. A este desfile de famosos se sumaron muestras de respaldo a Bad Bunny, como el mensaje público de Jennifer López y la presencia de J Balvin, tras su reciente reconciliación con el artista puertorriqueño.