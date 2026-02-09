Resumen

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX generó diversas reacciones, pero también una gran confusión en redes sociales. Muchos espectadores creyeron que el menor al que el cantante le dio su premio Grammy era Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Sin embargo, la información fue desmentida horas después.

Bad Bunny en el Super Bowl: Liam Ramos, el niño detenido por ICE, no fue parte del espectáculo
