Bad Bunny en el Super Bowl: Liam Ramos, el niño detenido por ICE, no fue parte del espectáculo

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX generó diversas reacciones, pero también una gran confusión en redes sociales. Muchos espectadores creyeron que el menor al que el cantante le dio su premio Grammy era Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Sin embargo, la información fue desmentida horas después.

Liam Ramos se volvió símbolo mediático tras conocerse su detención junto a su padre, un caso que generó indignación y protestas en la comunidad latina. Por lo que su presunta presencia en el show de Bad Bunny generó una gran aceptación, pero no fue tal y como sucedieron los hechos.

Representantes vinculados a la producción del espectáculo aclararon que el niño que apareció durante la actuación era un actor infantil y no el menor detenido. La escena formaba parte de la narrativa artística del show y no correspondía a la historia real de Liam Ramos.

Bad Bunny y el niño al que le dio el premio Grammy en el Super Bowl. (Foto: Captura de video)

La confusión surgió porque durante la presentación el cantante puertorriqueño interactuó con un niño y le entregó un Grammy simbólico, momento que fue interpretado como un homenaje al pequeño migrante. Las redes sociales rápidamente viralizaron la teoría, convirtiéndola en tendencia internacional durante varias horas.

A pesar de que el niño no estuvo presente, el caso de Liam Ramos sí marcó el contexto del espectáculo. El nombre del menor ya era ampliamente conocido en Estados Unidos y Latinoamérica, por lo que el público relacionó de inmediato la escena del menor con la situación migratoria.

Cabe resaltar que el equipo del artista nunca anunció oficialmente una participación del menor en el Super Bowl, y la aclaración buscó evitar la difusión de información incorrecta sobre este caso.