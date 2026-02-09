Bad Bunny en el Super Bowl LX: Un niño durmiendo en las sillas de la boda, un clásico latino

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX sigue generando conversación en redes sociales, especialmente por los detalles y guiños que muchos espectadores latinos identificaron de inmediato. Entre los más destacados está la de un niño dormido sobre unas sillas en plena celebración de la boda.

La escena formó parte de una secuencia ambientada en un matrimonio, donde el menor descansaba con un balón bajo la cabeza hasta que el artista puertorriqueño lo despertó para invitarlo a unirse al festejo.

La imagen evocó una situación común en reuniones familiares latinoamericanas, donde los niños se quedan dormidos mientras continúa la celebración. En este caso, fue durante una boda real.

Lo más latino en el show de Bad Bunny: un niño dormido en tres sillas 😅 pic.twitter.com/say3Ncokbl — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

El gesto fue interpretado como un guiño directo a la infancia y a las tradiciones compartidas en bodas y quinceañeros, algo que millones de usuarios en redes destacaron como uno de los momentos más cercanos del espectáculo y el “momento más latino” del show.

La presentación de Bad Bunny estuvo cargada de referencias latinoamericanas: puestos de comida callejera, negocios populares y elementos urbanos que forman parte del paisaje cotidiano en distintos países de la región. El show buscó representar identidad, tradición y orgullo cultural ante el mundo.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue el Show del Medio Tiempo de Super Bowl 2026 con Bad Bunny

Otro detalle destacado fue el cierre con un balón que llevaba la frase “Juntos somos América”, reforzando la idea de unidad del continente y la presencia latina dentro del espectáculo deportivo más visto del mundo.

Bad Bunny celebró con potente mensaje la fiesta latina en el Super Bowl LX. (Foto: Captura de video)

Con este espectáculo, Bad Bunny reafirmó su posición como uno de los artistas más escuchados del mundo y su show se ha convertido en uno de los símbolos de la cultura latina a nivel global.