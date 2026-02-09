Bad Bunny en el Super Bowl LX: Un niño durmiendo en las sillas de la boda, un clásico latino

Resumen

Bad Bunny hizo potente guiño a la fiesta latina en el Super Bowl LX. (Foto: Captura de video)
Bad Bunny hizo potente guiño a la fiesta latina en el Super Bowl LX.
Por Redacción EC

El show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX sigue generando conversación en redes sociales, especialmente por los detalles y guiños que muchos espectadores latinos identificaron de inmediato. Entre los más destacados está la de un niño dormido sobre unas sillas en plena celebración de la boda.

