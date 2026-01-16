Bad Bunny en Lima: Así luce ‘La Casita’ y su ubicación impactó a sus fanáticos

Este viernes 16 de enero, a pocas horas del concierto de Bad Bunny en Perú, ha sido revelada la ubicación de ‘La Casita’ en el Estadio Nacional, una estructura que forma parte central de su gira mundial ‘Debí tirar más fotos’ y que ha generado gran expectativa entre los fanáticos que ya se encuentran dentro del recinto.

El lugar donde se ha instalado ‘La Casita’ ha sorprendido a los seguidores, ya que se encuentra frente a la tribuna norte, una zona cuyos boletos se vendieron a 224 soles , los más económicos del tarifario.

A través de redes sociales, los primeros asistentes compartieron imágenes de la construcción, que permite a quienes adquirieron los boletos más económicos tener al “Conejo Malo” a escasos metros durante un segmento clave del show.

El repertorio para este viernes 16 incluirá grandes éxitos como “Tití me preguntó”, “Calladita” y “Si veo a tu mamá”, además de nuevos temas como “Pitorro de coco”, “La mudanza”, “Weltita”, “Veldá”, “Neverita” y “Voy a llevarte a PR”, entre otros.

El corazón del ‘Debí tirar más fotos World Tour’

Más que un simple escenario alterno, ‘La Casita’ representa el concepto íntimo de la gira. Su origen se remonta a la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí” en Puerto Rico, donde el artista transformó la arquitectura cotidiana de La Isla en su escenografía.

Diseñada por la arquitecta puertorriqueña Mayna Magruder Ortiz, la estructura está inspirada en una vivienda real de Humacao y en los planos de Levittown (Toa Baja), la primera urbanización planificada de Puerto Rico.

Con unas dimensiones de 12.80 metros por lado y 3.66 metros de altura, la casa cuenta con tres niveles:

Interior: Capacidad para 30 personas, equipado con sofás, televisores y un bar en la cocina.

Capacidad para 30 personas, equipado con sofás, televisores y un bar en la cocina. Balcón: Espacio para 15 personas.

Espacio para 15 personas. Techo: Plataforma escénica donde el cantante interpreta sus temas, con capacidad para 20 personas adicionales.

La casita de Bad Bunny

Una fiesta privada en medio del estadio

Durante el concierto, Bad Bunny se traslada a este espacio por un lapso de 20 a 30 minutos. A diferencia de un palco VIP, los ocupantes de ‘La Casita’ son invitados directos del equipo del artista.

En fechas anteriores, figuras como Lionel Messi, Residente y Al Pacino han pasado por este espacio, incluso los hijos de Fiorella Cayo, Salvador y Mateo, en México.

Asimismo, en Perú, se espera la presencia de figuras que ya han acompañado al artista en otros tramos, como el rapero Jaze o la actriz Isabela Merced.

Bad Bunny y su paso por Lima

El astro boricua arribó a la capital el pasado 14 de enero y fue captado por sus seguidores disfrutando de la gastronomía peruana en el restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura.

Tras sus conciertos en Chile, el intérprete de “Mónaco” se alista para hacer vibrar el Estadio Nacional este viernes 16 y sábado 17 de enero, en lo que ya se considera el evento musical más importante del inicio de año en el país.

El artista tiene programado empezar cantar a partir de las 9 de la noche, extendiendo su concierto por tres horas.