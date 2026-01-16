Bad Bunny en Lima: Cientos de fans se reúnen en el Estadio Nacional a horas del concierto | GALERÍA

Todo va quedando listo para los conciertos de Bad Bunny en Lima. Este viernes 16 de enero, el cantante puertorriqueño ofrecerá el primero de dos shows en la capital peruana. Para esta fecha, cientos de fans ya están en los alrededores del Estadio Nacional, a la espera de que abran las puertas a partir de las 3 p.m.

Todo va quedando listo para los conciertos de Bad Bunny en Lima. Este viernes 16 de enero, el cantante puertorriqueño ofrecerá el primero de dos shows en la capital peruana. Para esta fecha, cientos de fans ya están en los alrededores del Estadio Nacional, a la espera de que abran las puertas a partir de las 3 p.m. En un recorrido fotográfico, el equipo de El Comercio pudo confirmar que cientos de fans se hacen presente en los alrededores del Estadio Nacional, a la espera de ingresar al recinto para disfrutar del show de Bad Bunny. LEE: Bad Bunny presenta un adelanto de lo que será su show en el Super Bowl Como se sabe, Bad Bunny llegó a Perú el pasado miércoles 14 de enero y se ha paseado por diversas zonas de Lima. Incluso ha cenado en restaurantes de lujo como Maido y Astrid & Gastón. Ahora, se espera que los conciertos de Bad Bunny tengan un sold out completo en ambas fechas, los días 16 y 17 de enero. Por si fuera poco, existe la teoría de que Arcángel podría ser el artista invitado del ‘Conejo malo’ para el concierto en Perú.