Bad Bunny en Lima: Cientos de fans se reúnen en el Estadio Nacional a horas del concierto | GALERÍA

Fans de Bad Bunny ya se encuentran alrededor del Estadio Nacional de Lima. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Fans de Bad Bunny ya se encuentran alrededor del Estadio Nacional de Lima. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Cientos de fans de Bad Bunny se hicieron presente desde temprano en los alrededores del Estadio Nacional de Lima. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Algunos fans del 'Conejo malo' decidieron llegar caracterizados al Estadio Nacional. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Otro grupo de personas decidió refugiarse del imponente sol con sombrillas. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Los fans aprovecharon para llevarse un recuerdo fotográfico del día. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Algunas personas ofrecen a la venta productos en referencia a la gira de Bad Bunny. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Los fans no tuvieron reparo en asistir desde temprano pese al intenso calor en Lima. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Los polos estilo jersey son los más solicitados por los fans de Bad Bunny. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Muchos fans de Bad Bunny se mostraron entusiastas por el concierto. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
  • Algunas personas aprovecharon para hacer negocios como caritas pintadas. (Foto: Joel Alonzo y Paloma del Solar / @photo.gec)
Por Redacción EC

Todo va quedando listo para los conciertos de Bad Bunny en Lima. Este viernes 16 de enero, el cantante puertorriqueño ofrecerá el primero de dos shows en la capital peruana. Para esta fecha, cientos de fans ya están en los alrededores del Estadio Nacional, a la espera de que abran las puertas a partir de las 3 p.m.

