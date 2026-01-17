Bad Bunny en Lima: Así se vive el regreso del Conejo Malo al Estadio Nacional [FOTOS]

El Estadio Nacional de Lima fue escenario este viernes del esperado concierto de Bad Bunny, quien regresó al Perú como parte de su gira mundial titulada “Debí tirar más fotos”.

Ante un recinto colmado de seguidores, el artista puertorriqueño ofreció un espectáculo que combinó sus nuevos lanzamientos con los éxitos que lo consolidaron en la escena urbana.

La presentación inició a las 21:00 horas con el tema “Callaíta”. Uno de los momentos más destacados de la apertura fue la inclusión de una referencia cultural local, tras interpretar “El Cóndor Pasa” por parte de su banda.

Durante la primera mitad del show, destacaron temas de su reciente álbum como “Weltita”, “Baile inolvidable” y “NuevaYol”.

El homenaje a la comida peruana

La producción presentó al sapo Concho, mascota oficial del tour, quien se tomó unos minutos para destacar la deliciosa comida peruana como el ají de gallina, los anticuchos, la causa, la papa a la huancaína, el arroz con pollo, el arroz chaufa y, por supuesto, el pollo a la brasa.

#AHORA 🐰🇵🇪 l Reconocen a la comida peruana (ceviche, lomo saltado) y el pisco en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, Perú. pic.twitter.com/fHzgJCZRTu — El mundo de Keiko Sofía (K) (@elmundodesoFiaK) January 17, 2026

Este sapo (Peltophryne lemur), es una especie nativa y endémica de Puerto Rico que está en peligro de extinción, se ganó el aplauso del público con su elogio a la gastronomía local.

Tras un breve intermedio, el cantante reapareció en el sector denominado “La Casita”, una estructura diseñada para interactuar de cerca con los asistentes. Pero se equivocó al gritar “Chile”, en suelo peruano, protagonizando un lapsus.

En un gesto de cercanía con el país anfitrión, Benito Martínez vistió la camiseta de la selección peruana de fútbol mientras interpretaba una secuencia de éxitos mundiales, entre los que figuraron "Tití me preguntó“, ”Me porto bonito", “Yo perreo sola” y “Safaera”.

Bad Bunny agradece al público peruano que lo apoyó en sus inicios

Antes de concluir la jornada, el artista dedicó un espacio para agradecer el respaldo del público peruano, recordando sus primeras presentaciones en el país antes de alcanzar la fama global.

“Son muchos años que llevo viniendo a esta hermosa tierra, recibiendo el apoyo de todos ustedes. A los que creyeron en mí desde aquellos días, a los primeros que vieron lo que el mundo ve ahora, muchas gracias”, manifestó el intérprete ante la audiencia.

bad bunny después de cantar DILES canción de hace 10 años mandó un mensaje a sus reales que le siguieron desde el inicio xddd le va dar un derrame a cierta influencer pic.twitter.com/WtSBZvZ85R — emilio (@Uncafecommie) January 17, 2026