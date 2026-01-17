Bad Bunny en Lima: Así se vive el regreso del Conejo Malo al Estadio Nacional [FOTOS]

El cantante puertorriqueño inició su concierto en el Estadio Nacional el viernes 16 de enero a las 9 p. m. | Foto: Giancarlo Ávila
Bad Bunny
  • El cantante puertorriqueño inició su concierto en el Estadio Nacional el viernes 16 de enero a las 9 p. m. | Foto: Giancarlo Ávila
    El cantante puertorriqueño inició su concierto en el Estadio Nacional el viernes 16 de enero a las 9 p. m. | Foto: Giancarlo Ávila

    Miles de fanáticos llegaron hasta el Estadio Nacional de Lima para ver el concierto de Bad Bunny | Foto: Giancarlo Ávila

  • Miles de fanáticos llegaron hasta el Estadio Nacional de Lima para ver el concierto de Bad Bunny | Foto: Giancarlo Ávila
    El artista boricua se acercó a sus fanáticos para saludarlos en el inicio del concierto | Foto: Giancarlo Ávila

    Bad Bunny inició su concierto en el Estadio Nacional de Lima con 'Callaíta' | Foto: Giancarlo Ávila

  • El artista boricua se acercó a sus fanáticos para saludarlos en el inicio del concierto | Foto: Giancarlo Ávila
    En el concierto, el artista tuvo un lapsus al gritar "Chile" estando en suelo peruano | Foto: Giancarlo Ávila

    El músico de Bad Bunny tocó una versión de 'El Cóndor Pasa', del autor peruano Daniel Alomía Robles | Foto: Giancarlo Ávila

  • Bad Bunny inició su concierto en el Estadio Nacional de Lima con 'Callaíta' | Foto: Giancarlo Ávila
    Bad Bunny inició su concierto en el Estadio Nacional de Lima con 'Callaíta' | Foto: Giancarlo Ávila

    Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos | Foto: Giancarlo Ávila

  • En el concierto, el artista tuvo un lapsus al gritar "Chile" estando en suelo peruano | Foto: Giancarlo Ávila
    Los fanáticos del cantante boricua abarrotaron el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila

    Los fanáticos del artista formaron largas filas en las afueras del Estadio Nacional para ingresar al concierto | Foto: Giancarlo Ávila

  • El músico de Bad Bunny tocó una versión de 'El Cóndor Pasa', del autor peruano Daniel Alomía Robles | Foto: Giancarlo Ávila
    El músico de Bad Bunny tocó una versión de 'El Cóndor Pasa', del autor peruano Daniel Alomía Robles | Foto: Giancarlo Ávila

    El músico de Bad Bunny tocó una versión de 'El Cóndor Pasa', del autor peruano Daniel Alomía Robles | Foto: Giancarlo Ávila

  • Los Pleneros de la Cresta, parte del nuevo álbum de Bad Bunny, expresaron su agradecimiento al Perú por recibir y celebrar la cultura musical de Puerto Rico. | Foto: Giancarlo Ávila
    Los Pleneros de la Cresta, parte del nuevo álbum de Bad Bunny, expresaron su agradecimiento al Perú por recibir y celebrar la cultura musical de Puerto Rico. | Foto: Giancarlo Ávila

    Los Pleneros de la Cresta, parte del nuevo álbum de Bad Bunny, expresaron su agradecimiento al Perú por recibir y celebrar la cultura musical de Puerto Rico. | Foto: Giancarlo Ávila

  • Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos | Foto: Giancarlo Ávila
    Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos | Foto: Giancarlo Ávila

    Miles de fanáticos llegaron al concierto de Bad Bunny para celebrar sus éxitos | Foto: Giancarlo Ávila

  • Los fanáticos del cantante boricua abarrotaron el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila
    Los fanáticos del cantante boricua abarrotaron el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila

    Los fanáticos del cantante boricua abarrotaron el Estadio Nacional | Foto: Giancarlo Ávila

  • Los fanáticos del artista formaron largas filas en las afueras del Estadio Nacional para ingresar al concierto | Foto: Giancarlo Ávila
    Los fanáticos del artista formaron largas filas en las afueras del Estadio Nacional para ingresar al concierto | Foto: Giancarlo Ávila

    Los fanáticos del artista formaron largas filas en las afueras del Estadio Nacional para ingresar al concierto | Foto: Giancarlo Ávila

Por Redacción EC

El Estadio Nacional de Lima fue escenario este viernes del esperado concierto de Bad Bunny, quien regresó al Perú como parte de su gira mundial titulada “Debí tirar más fotos”.

Bad Bunny en Lima: Así se vive el regreso del Conejo Malo al Estadio Nacional [FOTOS]
Música

Bad Bunny en Lima: Así se vive el regreso del Conejo Malo al Estadio Nacional [FOTOS]

Bad Bunny en el Estadio Nacional: Un show tropical para refrescar Lima | CRÓNICA
Música

Bad Bunny en el Estadio Nacional: Un show tropical para refrescar Lima | CRÓNICA

Concierto de Bad Bunny en Lima: todos los detalles de la primera noche en el Estadio Nacional
Música

Concierto de Bad Bunny en Lima: todos los detalles de la primera noche en el Estadio Nacional

‘El Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima
Música

‘El Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima