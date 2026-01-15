Bad Bunny ya está en Lima para sus esperados conciertos en el Estadio Nacional

Bad Bunny ya se encuentra en Lima para ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional este viernes 16 y sábado 17 de enero, en el marco del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”. La llegada del cantante puertorriqueño se produjo luego de culminar una serie de presentaciones en Chile, donde actuó en tres fechas consecutivas.

Según se reveló, el intérprete de “Callaíta” y “Nuevayol” llegó a Perú el pasado 14 de enero y se estaría alojando en el hotel Marriot de Miraflores. En las redes sociales se han difundido imágenes del cantante saliendo del restaurante Maido, donde saludó a sus fans.

El restaurante Maido, dirigido por el chef Mitsuharu Tsumura, fue el elegido para la cena de Bad Bunny en Lima. Cabe resaltar que este lugar suele recibir a figuras internacionales durante sus visitas al país.

Bad Bunny saliendo del restaurante Maido en Perú 🇵🇪🤍 pic.twitter.com/eTADtzQ45L — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) January 15, 2026

Previamente, el artista se presentó los días 9, 10 y 11 de enero en el país vecino, como parte de una gira que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores en la región. Su paso por Sudamérica forma parte de un ambicioso recorrido internacional que comenzó en noviembre de 2025 en República Dominicana.

Este nuevo tour marca el regreso de Bad Bunny al Perú luego de tres años de ausencia, desde su última presentación en el país. En esta ocasión, el intérprete de “Tití me preguntó” y “Monaco” volverá a reunirse con su público peruano en uno de los escenarios más importantes de Lima.

Se espera que los conciertos congreguen a miles de asistentes y se desarrollen bajo un amplio despliegue logístico, debido a la alta demanda registrada para ambas fechas. Con ello, Lima se suma a la lista de ciudades que forman parte de una de las giras más esperadas de la música urbana en la actualidad.

El concierto de Bad Bunny en Lima será realizado en el Estadio Nacional los días 16 y 17 de enero de 2026. (Foto: Coliseo de Puerto Rico)

¿Qué canciones podría cantar Bad Bunny en Lima?

Además de la expectativa por su regreso al Perú, los conciertos de Bad Bunny han generado interés por el posible repertorio que presentará en el Estadio Nacional. En redes sociales, seguidores del artista han comenzado a difundir listas tentativas de canciones basadas en presentaciones previas del “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Según estas recopilaciones, el setlist incluiría alrededor de 29 temas, entre ellos éxitos como “Safaera”, “Si veo a tu mamá”, “Monaco” y “Nueva Yol”, además de canciones más recientes como “Dákiti”, “DTMF” y “El apagón”. También ha llamado la atención la versión de que el cantante interpretaría un tema distinto en cada país.

No obstante, estas listas no han sido confirmadas por Bad Bunny ni por su equipo. Se trata de estimaciones elaboradas por fanáticos, por lo que el repertorio final podría variar en los conciertos que ofrecerá en Lima.