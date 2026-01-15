Bad Bunny en Lima: Fans del reggaetonero esperan a verlo fuera de su hotel [FOTOS]

La fiebre por Bad Bunny ha tomado las calles de Miraflores. Este viernes, una multitud de seguidores del astro puertorriqueño se congregó en los exteriores del hotel Marriott con la esperanza de ver a Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre del cantante) previo a sus esperados conciertos en el Estadio Nacional.

Con pancartas, camisetas y fotografías, los fanáticos han convertido las inmediaciones del recinto en un punto de encuentro lleno de cánticos y emoción por su artista favorito, pues sus seguidores también pretenden capturar cualquier movimiento del ‘Conejo Malo’, quien vuelve a Perú luego de tres años.

Lima 15 de enero del 2026 | Fanáticos del cantante Bad Bunny se encuentran en los exteriores del hotel Marriott | Fotos: Paloma del Solar/ @photo.gec

Aunque Bad Bunny arribó a Perú el 14 de enero, su presencia destacó en las redes sociales, pues usuarios compartieron imágenes del intérprete de “Mónaco” saliendo del restaurante Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, donde también saludó a los fans que lo esperaban fuera.

El paso de Bad Bunny por Sudamérica es parte del “Debí tirar más fotos world tour”, una gira que inició en noviembre de 2025 en República Dominicana. El artista aterriza en Lima tras un éxito rotundo en Chile, donde agotó tres fechas consecutivas (9, 10 y 11 de enero).

Las citas son este viernes 16 y sábado 17 de enero, en lo que se perfila como los eventos musicales más importantes del inicio de año en la capital.

