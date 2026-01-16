Bad Bunny en Lima: Fans forman largas colas en los exteriores del Estadio Nacional

Escuchar
Fans de Bad Bunny forman largas colas en los exteriores del Estadio Nacional de Lima. (Foto: EFE / Captura de video)

Por Redacción EC

La presencia de Bad Bunny en Perú ha generado diversas reacciones entre los fans. Mientras algunos han optado por buscarlo en su hotel y en las zonas que usualmente frecuentan los famosos, otros han optado por hacer cola en los exteriores del Estadio Nacional, para ser de los primeros en ingresar al recinto donde el artista se presentará este 16 y 17 de enero.

