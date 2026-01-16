Bad Bunny en Lima: Fans forman largas colas en los exteriores del Estadio Nacional

La presencia de Bad Bunny en Perú ha generado diversas reacciones entre los fans. Mientras algunos han optado por buscarlo en su hotel y en las zonas que usualmente frecuentan los famosos, otros han optado por hacer cola en los exteriores del Estadio Nacional, para ser de los primeros en ingresar al recinto donde el artista se presentará este 16 y 17 de enero.

Diversos programas de televisión han mostrado que los alrededores del Estadio Nacional de Lima están colmados de gente y muchos ya se encuentran haciendo su cola desde la noche del pasado 15 de enero.

Canal N reportó que existen largas colas y que decenas de fans se encuentran a la espera de lo que será la primera presentación de Bad Bunny en Lima este viernes 16 de enero.

“Ya hay personas llegando a la avenida Petit Thours, público bastante joven. El concierto empieza a las 9 p.m., pero lo que me han informado es que a partir de las 3 p.m. irán abriendo las puertas (del Estadio Nacional)”, señaló el reportero de Canal N.

#EnVivo



Largas cola en los exteriores del Estadio Nacional, donde se realizará el concierto de Bad Bunny



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/qCtcVdgdfy — Canal N (@canalN_) January 16, 2026

“Va a ser el mejor concierto (del año)”, señaló una fan de Bad Bunny. “Espero que sea lo mejor y que haya un gran artista invitado”, agregó su amiga.

Como se sabe, Bad Bunny llegó a Perú el pasado miércoles 14 de enero y se ha paseado por diversas zonas de Lima. Incluso ha cenado en restaurantes de lujo como Maido y Astrid & Gastón.

Fotografía de archivo del artista puertorriqueño Bad Bunny. (Foto: EFE/ Thais Llorca)

Ahora, se espera que los conciertos de Bad Bunny tengan un sold out completo en ambas fechas, los días 16 y 17 de enero. Por si fuera poco, existe la teoría de que Arcángel podría ser el artista invitado del ‘Conejo malo’ para el concierto en Perú.