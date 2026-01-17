Seguidores de Bad Bunny colman los exteriores del Estadio Nacional para su segundo concierto. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Seguidores de Bad Bunny colman los exteriores del Estadio Nacional para su segundo concierto. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Desde tempranas horas, miles de seguidores de Bad Bunny se congregan en los alrededores del Estadio Nacional para asegurar su ingreso al segundo concierto del artista puertorriqueño en Lima. Las largas colas reflejan la expectativa que ha generado el regreso del ‘Conejo Malo’, luego de una primera noche que dejó al público eufórico.

Bad Bunny en Lima: sigue la previa de su segundo concierto en el Estadio Nacional
Música

Bad Bunny en Lima: sigue la previa de su segundo concierto en el Estadio Nacional

Miles de fans esperan el segundo día de concierto de Bad Bunny en Lima | FOTOS
Música

Miles de fans esperan el segundo día de concierto de Bad Bunny en Lima | FOTOS

‘El Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima
Música

‘El Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima

Debbie Gibson: la estrella ochentera que escribió y produjo un número uno a los 16 años y abrió camino para las mujeres del pop actual
Historias

Debbie Gibson: la estrella ochentera que escribió y produjo un número uno a los 16 años y abrió camino para las mujeres del pop actual