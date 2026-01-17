Miles de fans esperan el segundo día de concierto de Bad Bunny en Lima | FOTOS

Desde tempranas horas, miles de seguidores de Bad Bunny se congregan en los alrededores del Estadio Nacional para asegurar su ingreso al segundo concierto del artista puertorriqueño en Lima. Las largas colas reflejan la expectativa que ha generado el regreso del ‘Conejo Malo’, luego de una primera noche que dejó al público eufórico.

La organización del show informó que las puertas del estadio se abrieron desde las 3:00 p. m., mientras que el espectáculo central está previsto para iniciar alrededor de las 9:00 p. m. Por ello, se recomendó a los asistentes llegar con anticipación para facilitar el acceso y evitar aglomeraciones de último momento.

Para ordenar el ingreso, se dispuso un sistema sectorizado según la ubicación de las entradas:

Av. Paseo de la República (Estación Metropolitano): Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.

Calle Madre de Dios (con Av. Petit Thouars): Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.

Calle Saco Oliveros (con Av. Petit Thouars): Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.

Calle Corpancho (con Av. Petit Thouars): Zona VIP y Tribuna Occidente.

Av. 28 de Julio (con Av. Paseo de la República): Tribuna Norte y Tribuna Oriente.

Av. Bauzate y Meza (con Av. Paseo de la República): Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.

En su primer concierto en Lima, Bad Bunny subió al escenario acompañado por Los Sobrinos, la orquesta que lo acompaña desde Puerto Rico y que seguirá con él hasta el cierre de la gira en Bélgica. Esta noche, la fórmula se repetirá, manteniendo la esencia de llevar al público peruano una muestra directa de la cultura puertorriqueña.

Creatividad y emoción se apoderan del Estadio Nacional en la segunda fecha de Bad Bunny. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

Además, durante la primera fecha, los acordes de “Si estuviésemos juntos”, tema de su álbum X 100pre (2018), desataron la emoción y la nostalgia entre los asistentes. Para muchos fans, este momento se convirtió en uno de los más memorables de la noche, y esperan que vuelva a sonar en esta segunda presentación en Lima.