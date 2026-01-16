Bad Bunny en Lima: ¿Qué canciones no pueden faltar en los conciertos del Estadio Nacional?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny prepara dos conciertos muy esperados en el Estadio Nacional de Lima los días 16 y 17 de enero de 2026, como parte de su “DeBí Tirar Más Fotos World Tour”, y los fans ya especulan sobre el posible setlist que podría interpretar en la capital peruana.

Aunque no existe una lista oficial confirmada por el equipo del artista, publicaciones de diversas fuentes sugieren que Bad Bunny podría incluir hasta 29 canciones repartidas en distintos actos durante sus shows limeños.

En el primer acto del concierto, que se desarrollaría en el escenario principal, se esperan temas populares como “La mudanza”, “Calladita”, “Pitorro de coco”, “Weltita”, “Baile inolvidable” y “Nueva Yol”.

El segundo segmento, conocido como la “Casita Stage”, podría reunir varios de los éxitos urbanos más celebrados del artista, incluyendo “Veldá”, “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Me porto bonito”, “Yo perreo sola” y “Safaera”, entre otros clásicos.

Para el tercer y último acto, se especula que el repertorio vuelva al escenario principal con temas destacados como “Ojitos lindos”, “La canción”, “Dákiti”, “El apagón” y “Eoo”, cerrando una noche inolvidable para los fans de Bad Bunny.

De esta manera, el concierto de Bad Bunny está organizado de manera que se puedan combinar éxitos de distintas etapas de su carrera para mantener una experiencia dinámica y completa para el público.

Con entradas agotadas con semanas de antelación y una producción inédita en el Estadio Nacional, los conciertos de Bad Bunny en Lima apuntan a ser los eventos musicales más importantes del verano 2026.