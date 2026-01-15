Bad Bunny en Lima: ¿Qué es “La casita” y por qué los influencers mueren por estar allí?

En medio de un concierto diseñado para estadios y audiencias multitudinarias, Bad Bunny decidió introducir un gesto en apariencia mínimo: una casa. No una metáfora, sino una vivienda a escala real instalada dentro del recinto, con bar, terraza, balcón y hasta techo transitable. “La casita” no es un adorno ni un simple escenario alterno; es el corazón conceptual del “Debí tirar más fotos World Tour”, una estructura que reconfigura la lógica del show y lo desplaza del espectáculo masivo a la intimidad de una reunión casera.

El concepto no nació en esta gira itinerante. Su origen se remonta a la residencia “No me quiero ir de aquí”, realizada en Puerto Rico, donde el público conoció por primera vez este espacio como un segundo hogar dentro del concierto. Allí, Bad Bunny convirtió la arquitectura cotidiana de la isla en un dispositivo escénico cargado de memoria, identidad y afecto, un gesto que luego trasladó —con mayor escala y complejidad— al circuito internacional.

Diseñada por la arquitecta y escenógrafa puertorriqueña Mayna Magruder Ortiz, “la casita” está basada en una vivienda real de Humacao y en los planos de una casa de Levittown, en Toa Baja, la primera urbanización planificada para veteranos de la Segunda Guerra Mundial en la isla. Con ello, la estructura no solo replica una estética doméstica reconocible, sino que encarna un modelo histórico de vida caribeña que el artista retrata en su último disco.

La estructura de La Casita fue fabricada en un taller de más de 10 mil metros cuadrados y se inspiró en una vivienda típica puertorriqueña. (Foto: Difusión)

Conciertos como en casa

Dentro del concierto, “la casita” funciona como un escenario alternativo al principal. Bad Bunny se traslada hacia ella durante un tramo clave del show y permanece allí entre 20 y 30 minutos, interpretando versiones más íntimas de sus canciones, conversando, bebiendo y compartiendo con invitados. Es el momento en que el espectáculo baja el volumen de lo épico y sube el de lo emocional: menos pirotecnia, más cercanía.

La estructura —de 12,80 metros por lado y 3,66 metros de altura— tiene tres niveles: un interior con capacidad para unas 30 personas, un balcón para alrededor de 15 y un techo que puede albergar hasta 20 más, y que también funciona como plataforma escénica. En su interior hay televisores encendidos, un bar montado en la cocina, sofás, cerámica local, plantas naturales y las infaltables sillas y mesas de plástico, íconos del convivio latino. Todo está pensado para que el espacio se sienta habitado, no exhibido.

Además del interior y el balcón, el techo de la casita también funciona como plataforma escénica y ha sido usado para presentaciones especiales de invitados durante la gira. (Photo by Ricardo ARDUENGO / AFP) / RICARDO ARDUENGO

¿Quiénes están allí? A diferencia de un palco VIP tradicional, los ocupantes no se compran ni se sortean. Son invitados seleccionados directamente por el equipo de Bad Bunny: amigos, colaboradores, artistas, deportistas y figuras públicas que entran y salen como si asistieran a una fiesta privada. En fechas anteriores han aparecido nombres como Residente, Marc Anthony, Bizarrap, Feid, Julieta Venegas, Kylian Mbappé, LeBron James, Penépené Cruz, Javier Bardem, Salma Hayek, entre otros. En el caso peruano, ya se han visto a los hijos de Fiorella Cayo, al cantante Jaze y a la artista norteamericana de ascendencia peruana Isabela Merced como parte de los invitados los invitados en otros tramos de la gira.

La ubicación de “la casita” también varía según el recinto. No siempre está al frente del estadio: en esta gira se ha colocado en zonas laterales o intermedias, reforzando la idea de que el hogar no ocupa el centro por jerarquía, sino por función. En esencia, es un salón social incrustado en el concierto, un lugar donde la estrella y sus invitados conviven como vecinos, mientras el público observa —y registra— uno de los momentos más comentados del show.

Problemas en casa

El éxito simbólico de “la casita” no ha estado exento de polémica. Cuando la gira salió de Puerto Rico, su implementación generó reclamos en países como México y Chile, donde la ubicación de la estructura obligó a modificar mapas de localidades una vez que los boletos ya estaban vendidos. Asistentes que habían pagado para estar cerca del escenario principal se encontraron con que una parte importante del concierto ocurría lejos de su zona, lo que derivó en que algunas productoras ofrecieran cambios de entradas o reembolsos.

La Casita ha generado controversia entre fans porque algunas de las mejores canciones se interpretan desde este espacio alterno, lo que ha llevado a reclamos por la visibilidad desde zonas que no tenían acceso directo a este escenario. (Foto: Difusión)

Asimismo, la ubicación de la casita presentó inconvenientes con los asistentes que se encuentran en las zonas posteriores al pequeño recinto, implementándose algunas pequeñas pantallas en los alrededores para que no se pierdan del espectáculo.

Ahora, con Lima en la mira, la expectativa vuelve a concentrarse en ese espacio. El mismo día del show se revelará quiénes acompañarán al artista en “la casita”, ubicada esta vez al otro extremo del escenario, dentro de la zona VIP, donde la intimidad y el espectáculo volverán a cruzarse.