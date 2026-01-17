Bad Bunny en Lima: ¿Quiénes fueron las ‘influencers’ peruanas que estuvieron en ‘La Casita’?

Este viernes 16 de enero, durante la primera fecha de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, se despejó la incógnita sobre quiénes serían las celebridades e influencers peruanas invitadas a ‘La Casita’.

Este emblemático escenario, eje central de la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’, busca recrear las casas tradicionales de Puerto Rico, en una atmósfera íntima donde el Conejo Malo interpreta sus éxitos rodeado de figuras locales.

Natalie Vértiz fue una de las invitadas a La Casita de Bad Bunny

Entre las figuras más reconocibles destacó la presencia de la modelo y exreina de belleza Natalie Vértiz, a quien se le vio a través de las pantallas gigantes disfrutando del espectáculo.

Junto a ella y pese a las críticas en redes sociales, el espacio también contó con figuras de la farándula local como la modelo Vanessa López, conocida por su pasada relación con el cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza, y Gabriela Álava, expareja del futbolista Jean Deza, a quien denunció anteriormente por agresión física.

Asimismo, desde el Internet, estuvo la creadora de contenidos Miranda Salaverry, entre otras figuras, entre ellos influencers varones, cuyos nombres han comenzado a circular en redes sociales a la espera de una lista oficial completa.

Críticas en redes a ‘infuencers’ de La Casita: “No dejaban pasar a Bad Bunny”

A pesar del entusiasmo de las invitadas, la reacción del público en redes sociales fue mayoritariamente crítica. Muchos usuarios señalaron que la actitud de las influencers afectó la fluidez del show, acusándolas de intentar acaparar el protagonismo y de obstaculizar el paso del artista por el set.

“Perú fue la peor casita, esta vez no fuimos clave”, “Cómo no lo van a dejar pasar, se pasaron”, y “¡Déjenlo pasar, por Dios!”, fueron algunos de los comentarios que se volvieron virales en X (antes Twitter) y TikTok.

En contraste con la polémica de los invitados, el momento más emotivo de la noche ocurrió cuando Bad Bunny invitó a una fanática que se encontraba cerca de la estructura para gritar el icónico “Acho PR”, desatando la euforia del estadio.

Durante la jornada, el puertorriqueño hizo un recorrido por su catálogo, interpretando himnos como “Tití me preguntó” y “Calladita”, además de estrenar en vivo temas de su etapa más reciente como “Pitorro de coco”, “La mudanza” y “Voy a llevarte a PR”.

Cabe precisar que el artista se presentará esta noche, sábado 17 de enero , en su segunda y última fecha en el coloso de José Díaz, donde se espera un despliegue igual de masivo.

El corazón del ‘Debí tirar más fotos World Tour’

Más que un simple escenario alterno, ‘La Casita’ representa el concepto íntimo de la gira. Su origen se remonta a la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí” en Puerto Rico, donde el artista transformó la arquitectura cotidiana de La Isla en su escenografía.

Diseñada por la arquitecta puertorriqueña Mayna Magruder Ortiz, la estructura está inspirada en una vivienda real de Humacao y en los planos de Levittown (Toa Baja), la primera urbanización planificada de Puerto Rico.

Con unas dimensiones de 12.80 metros por lado y 3.66 metros de altura, la casa cuenta con tres niveles:

Interior: Capacidad para 30 personas, equipado con sofás, televisores y un bar en la cocina.

Capacidad para 30 personas, equipado con sofás, televisores y un bar en la cocina. Balcón: Espacio para 15 personas.

Espacio para 15 personas. Techo: Plataforma escénica donde el cantante interpreta sus temas, con capacidad para 20 personas adicionales.

La casita de Bad Bunny

Una fiesta privada en medio del estadio

Durante el concierto, Bad Bunny se traslada a este espacio por un lapso de 20 a 30 minutos. A diferencia de un palco VIP, los ocupantes de ‘La Casita’ son invitados directos del equipo del artista.

En fechas anteriores, figuras como Lionel Messi, Residente y Al Pacino han pasado por este espacio, incluso los hijos de Fiorella Cayo, Salvador y Mateo, en México.